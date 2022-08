Aarau Warum der Aarauer Stadtarchivar einen gefälschten Plan auf Reisen schickt Vor 100 Jahren wurde in Lenzburg der Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare gegründet. Gefeiert wird dies unter anderem mit der Aktion «archive on tour»: Archivarinnen und Archivare aus allen Kantonen füllen eine Archivschachtel mit ihren Lieblingsstücken – und stellen damit allerlei Schabernack an.

Der Aarauer Stadtarchivar Raoul Richner (r.) übergibt Luzius Mäder von SBB Historic die Archivschachtel, die zum 100-Jahr-Jubiläum des Vereins Schweizerischer Archivarinnen und Archivare (VSA) durch die Schweiz reist. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Einer von Aaraus grössten Schätzen ist ein Plan: Der Quartierplan von Architekt Johann Daniel Osterrieth, der Aarau 1789 auch optisch zur Hauptstadt der Helvetischen Republik aufmöbeln sollte. Ein Lieblingsstück von Stadtarchivar Raoul Richner: «Es ist einmalig in der Schweizer Geschichte, dass eine Hauptstadt auf dem Reissbrett entworfen wurde.» Eines aber ging bei Osterrieth vergessen: Ein helvetisches Zentralarchiv, wie es zwingend zu einer Hauptstadt gehört. Aber dafür gibt es ja Photoshop.

Richner hat gebastelt, hat Osterrieths Plan das Zentralarchiv hinzugefügt samt Nebenräumen, und – wo er schon dabei war – auch gleich eine Cafeteria. Dieser modifizierte Osterrieth-Plan wechselte am Donnerstagmorgen im Aufschluss Meyerstollen den Besitzer.

Archivare überbieten sich gegenseitig

Was ziemlich absurd klingt, ist eine Aktion des Vereins Schweizerischer Archivarinnen und Archivare, kurz VSA. Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums des Vereins läuft das Projekt «archive on tour»: Eine Archivschachtel reist durch sämtliche Kantone und wird von den Mitgliedern des VSA mit Lieblingsarchivstücken gefüllt: mit Briefmarken beispielsweise, Gratulationskarten, Heimatscheinen oder einer Wilhelm-Tell-Dokumentation.

Was die einen bierernst nehmen, stachelt andere zu kreativen Höchstleistungen an. Die Schaffhauser inszenierten die Aktion gross, spannten gar Bundesrat Alain Berset ein, um das Dossier zum ersten Wakker-Preis von 1972 in die Schachtel zu legen. Andere trieben allerlei Schabernack: In Zürich war die Schachtel an der Street Parade. Und das Staatsarchiv Thurgau hat kurzerhand einen «Unfall» inszeniert und sämtliche Urkunden geschreddert (natürlich nicht wirklich).

Gegründet wurde der Verein 1922 in Lenzburg

Die Archivschachtel in Aarau in Empfang genommen hat Luzius Mäder von SBB Historic in Windisch, der Stiftung Historisches Erbe der SBB. Die Stiftung wird die Schachtel mit historischen Bildern, Fahr- und Bauplänen füllen, die Lenzburg aus «Eisenbahnperspektive» 1922 zeigen. Schliesslich war es im Gasthof zur Krone in Lenzburg, wo der VSA gegründet wurde. Treibende Kräfte dahinter: der Aarauer Hans Herzog, Staatsarchivar und Kantonsbibliothekar, und Reinhold Bosch aus Seengen, erster Kantonsarchäologe. Heute zählt der Verein rund 1000 Mitglieder; Privatpersonen wie Institutionen.

Die Reise beenden wird die Schachtel im September in Bern; hier findet am 15. September die 99. Jahresversammlung des VSA statt. In den Kanton Bern chauffiert wird die Schachtel vom Archivteam von Emil Frey Classics in Safenwil – standesgemäss im Oldtimer.