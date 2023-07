Aarau vor 60 Jahren Die Fluten vom 17. Juli 1963: Nie wieder regnete es im Aargau derart heftig 81,4 Millimeter Regen in nur zwei Stunden. Ist das viel? Ein Vergleich mit Messwerten von MeteoSchweiz zeigt: Und wie!

Im Wildpark Roggenhausen befindet sich neben dem Geissengehege eine Gedenktafel für das Unwetter. Bild: Nadja Rohner

Das Unwetter vom 17. Juli 1963 über Aarau hatte zwei Besonderheiten: Die massiven Niederschläge gingen erstens nur lokal nieder und zweitens innert sehr kurzer Zeit. Konkret: 81,4 mm innert zwei Stunden.

Wie krass das gewesen sein musste, zeigen Vergleichszahlen von MeteoSchweiz. Es deutet alles darauf hin, dass es seither in Aarau nie wieder so viel Regen in so kurzer Zeit gab. Zwar werden die Niederschlagsmengen an der Messstation Buchs/Aarau erst seit 1984 auf Stunden heruntergebrochen erfasst. Aber gemäss Thomas Schlegel, Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Meteo Schweiz, wurde seither an dieser Station kein Zwei-Stunden-Wert erfasst, der nur ansatzweise vergleichbar wäre mit jenem aus 1963 - die gemessene «Rekordmenge» waren 48,9 mm im August 2020.

Noch eindrücklicher wird die Niederschlagsmenge, wenn man das gesamte Messnetz von MeteoSchweiz einbezieht. Es gibt nämlich nur neun Zwei-Stunden-Werte, die über jenem aus Aarau liegen; die meisten davon im Tessin oder auf Bergen (Säntis, Pilatus, Cimetta, Napf). Rekordhalter - mit Abstand - ist die Messstation Locarno/Monti mit 124.6 mm am 28. August 1997.

In den Chroniken ist zu lesen, dass die 81,4 mm vom 17. Juli 1963 mehr Niederschlag waren, als in Aarau je an einem Tag gemessen wurden. Das ist mittlerweile überholt – die Messstation Buchs/Aarau verzeichnete höhere Tagesmengen: am 18. Mai 1994 (93,8 mm), am 12. Mai 1999 (84,9 mm) und am 8. August 2007 (81,7 mm). Wir erinnern uns: Das waren keine lokal begrenzen Gewitterregen, es kam zu Jahrhundert-Hochwasserereignissen in weiten Teilen der Schweiz.