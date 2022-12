Aarau «Viele Ausstellenden haben uns gesagt, es sei umsatzmässig der erfolgreichste Rüeblimärt überhaupt gewesen» Der Verein Rüeblimärt Aarau hat mit dem Markt im November wohl eine «schwarze Null» hingelegt. Das Fazit der Standbetreibenden und des lokalen Gewerbes sei jedoch sehr positiv, so die Co-Präsidentin.

Der Rüeblimärt fand Anfang November statt. Mathias Förster

Vor gut anderthalb Monaten ist der Rüeblimärt über die Bühne gegangen. Auch nur anderthalb Monate war die Zeit, die dem neuen OK-Team blieb, um den Markt auf die Beine zu stellen, nachdem die früheren Organisatoren den Bettel hingeschmissen hatten. Hat es sich gelohnt? Sehr, findet Co-Präsidentin Ursula Keller, «wir können stolz sein auf das, was wir geschafft haben, auch dank dem Support von Aarau Standortmarketing und der Stadt Aarau».

Sie zitiert aus einer Umfrage, die der Verein Rüeblimärt Aarau unter den Ausstellenden durchgeführt hat: «Über 50 Prozent der Ausstellenden haben mehr Umsatz generiert wie bei der letzten Durchführung.» 45 Prozent generierten laut Keller sogar mehr als beim letzten Mal, das 2019 stattgefunden hatte. «Viele Ausstellenden haben uns sogar gesagt, es sei umsatzmässig der erfolgreichste Rüeblimärt überhaupt gewesen.»

Eine glückliche Ursula Keller am Rüeblimärt. Mathias Förster

Keller weiter: «Die Geschäfte in der Altstadt haben sehr davon profitiert, dass wir mit gezielten Massnahmen die Frequenz der Besuchenden in die Altstadt gezogen haben. Auch sie verzeichneten sensationelle Umsätze. Dazu hat uns zum Beispiel Marianne Bolliger vom Zentrum Aarau berichtet.» Von den Fotos, die Fotograf Patric Bebie geschossen habe, biete Aarau Info inzwischen sogar Postkarten an. «Dies ist auch ein schönes Zeichen der Anerkennung.»

Es war der 40. Rüeblimärt. Mathias Förster

Was die Vereinsfinanzen angehe, so Keller, könne man noch nichts Abschliessendes sagen. «Wir sind nach einer ersten Evaluation jedoch positiv gestimmt, dass wir eine ‹schwarze Null› erreichen, da wir bei allen Aktivitäten sehr stark aufs Budget geachtet haben.»

Keller sagt auch, in der Umfrage hätten 90 Prozent der Ausstellenden bekräftigt, 2023 wieder mit dabei sein zu wollen. Ebenso einzelne Car-Unternehmen, die jeweils Tagesausflüglerinnen aus der ganzen Schweiz bringen. Die Frage ist: Wer macht den Markt? Wieder der Verein? «Die Stadt hat Interesse bekundet, mit uns einen mehrjährigen Vertrag einzugehen», sagt Ursula Keller. «Diesen werden wir im Vorstand gerne prüfen und uns dann abschliessend entscheiden, ob wir unter den vorgeschlagenen Bedingungen wieder wirken wollen.»