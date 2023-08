Aarau Veränderungen am Maienzug: Jetzt werden die Kinder befragt In den nächsten drei Wochen wird unter den Dritt- bis Sechstklässlern eine Umfrage durchgeführt. Der Stadtrat tut dies unter dem Titel der «kinderfreundlichen Gemeinde», dem Unicef-Label, das Aarau seit 2020 trägt.

Morgenfeier im Leichtathletikstadion Schachen statt im Telliring – nur eine von diversen Veränderungen. Bild: Severin Bigler

Kein anderes Thema prägt die Stadt so, wie der Maienzug. Und dieses Jahr ganz speziell; die Veränderungen, die heuer vorgenommen wurden, werden selbst Wochen nach dem Fest diskutiert. Nun werden aber auch die befragt, die die meisten Veränderungen in erster Linie betreffen: die Kinder. Wie die Kreisschule Aarau-Buchs am Montag den Eltern mitgeteilt hat, wird in den kommenden drei Wochen bei allen Kindern von der 3. bis 6. Klasse eine Umfrage durchgeführt.

«Als kinderfreundliche Gemeinde ist es uns ein Anliegen, auch von den Kindern zu erfahren, wie sie den Maienzug 2023 erlebt haben», heisst es im der Information beiliegenden Schreiben des Stadtrats. Dafür habe er einen entsprechenden Fragebogen verabschiedet.

Die Umfrage werde im Rahmen des Projekts Unicef-Label – Kinderfreundliche Stadt Aarau koordiniert und in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz durchgeführt, heisst es im Schreiben des Stadtrats weiter. Aarau trägt dieses Label seit 2020.