Aarau «Unkritische Übernahme ohne Diskussion oder Prüfung ist problematisch»: Einwohnerräte fordern Alternative zu Gross-Oberstufe in der Telli Zwar hat der Aarauer Einwohnerrat den Wettbewerbskredit bewilligt. Er will aber nun die Zügel in die Hand nehmen. In einem Postulat wird die Evaluation weiterer Standorte gefordert.

Auf dem heutigen Areal der Leichtathletikanlage soll das neue Oberstufenzentrum in der Telli entstehen. Michael Küng

«Ein Unbehagen.» Das bleibe auch jenen Einwohnerräten und Einwohnerrätinnen, die am 20. Juni Ja gesagt haben zu einem Wettbewerbskredit für das neue Oberstufenzentrum in der Telli. So schreiben es Cornelia Tschopp und Stefan Zubler, die namens der Fraktionen GLP/ Mitte respektive FDP ein Postulat beim Stadtrat eingereicht haben.

Das «Unbehagen» habe verschiedene Ursachen: etwa, dass die Kreisschule den Schulraum bestelle und die Einwohnergemeinde dies dann auszuführen habe. «Die anscheinend unkritische Übernahme der Bestellung der Kreisschule durch die Stadt Aarau ohne Diskussion oder Prüfung durch eine unabhängige Stelle ist problematisch», schreiben die Postulanten.

Der ausgewiesene Bedarf an 66 Abteilungen für die Oberstufe stehe nicht zur Debatte, sondern das genaue Raumprogramm. «Es bleibt unklar, ob hier von der Kreisschule eine Maximalvariante, eine Minimalvariante oder etwas dazwischen bestellt wurde.»

Es bestehe ausserdem die Befürchtung, dass das Bauprojekt in der Telli aufgrund seiner Dimensionen von der Bevölkerung abgelehnt werde, so die Postulanten. Das wäre an der Urne beim Projektierungs- wie beim Baukredit möglich, aber auch durch Einsprachen im Quartier.

Deshalb, so Zubler und Tschopp, stelle sich die Frage nach einem Plan B. Also eine Aufteilung der benötigten 66 Abteilungen nicht nur auf einen Standort in der Telli, sondern «auf mindestens zwei Standorte in Aarau und allenfalls Buchs».

Das Postulat fordert deshalb die Evaluation weiterer Standorte. Und zwar explizit nicht den in den Gönhardgütern, welche als einzige Alternative zur Telli ebenfalls die Maximalvariante von 66 Abteilungen aufnehmen könnten, wenn auch mit erheblichen planerischen Schwierigkeiten.

Die Postulanten finden, es müsse «möglichst rasch» eine erste Etappe umgesetzt werden. Aber sie verstehen unter einer «ersten Etappe» nicht 54 Abteilungen in der Telli wie der Stadtrat, sondern 24 Abteilungen – laut Postulanten die benötigte Mindestanzahl Abteilungen für die Umsetzung des pädagogischen Konzepts – bis 31 Abteilungen.

Letzteres wäre der Realersatz für die wegfallenden Standorte Schachen, Küttigen und Rohr. «Dadurch sollen ein reibungsloser Schulbetrieb garantiert und weitere Zusatzkosten für Überbrückungssanierungen oder Container-Unterricht vermieden werden», schreiben sie. Der Stadtrat soll für die weiteren Etappen aber Alternativen ausserhalb der Telli und gegebenenfalls auch in Buchs bereithalten.

Ausserdem fordern die Postulanten, dass der Stadtrat einen übersichtlichen Zeitplan erstellen soll, wann welches Gremium über welchen Schritt entscheiden werde – und er solle darüber hinaus die Abläufe für Differenzbereinigungsverfahren klären, falls etwa «infolge zusätzlicher Forderungen der Kreisschule die Kosten steigen».

Und: «Aufgrund der hohen Kosten und der grossen Bedeutung des Projekts ist auch die vorgeschlagene Begleitung von Einwohnerrat und weiteren Interessengruppen ab der Wettbewerbsphase bis zur Fertigstellung des Baus ungenügend.» Der Stadtrat solle deshalb eine breit abgestützte Begleitgruppe mit Stimmrecht zusammenstellen, die das Projekt «von der Wettbewerbsphase bis zur Inbetriebnahme» begleite.