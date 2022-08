Aarau Unfall auf Staffelegg-Zubringer: 19-Jähriger rammt mit McLaren einen Töfffahrer – mittelschwer verletzt Ausserhalb von Aarau ist es am Donnerstag zu einem Unfall mit einem Sportwagen und einem Motorrad gekommen. Dabei war Ersterer ins Heck des Töffs geprallt.

Der Töfffahrer verletzt sich beim Unfall mittelschwer. Kapo AG

Der Unfall hat sich gemäss Angaben der Aargauer Kantonspolizei nach dem Mittag, gegen 13.20 Uhr, ereignet. Das Ereignis hat sich auf dem Staffelegg-Zubringer in Aarau zugetragen.

Zwischen der Aarebrücke und der Aarauer Telli hat sich demnach eine stockende Kolonne gebildet. Dabei fuhr der 19-jährige Lenker eines Sportwagens mit beträchtlicher Wucht auf einen davor befindlichen Motorradfahrer auf. Dieser stürzte und blieb unter der schweren Maschine liegen.

Ersthelfer konnten den 68-jährigen Motorradfahrer bergen, worauf er von der Ambulanz weiter betreut wurde. Nach ersten Angaben erlitt er Rippenbrüche und eine Fraktur am Fuss. Er wurde ins Spital gebracht. Am Auto sowie am Motorrad entstand beträchtlicher Schaden. Weil die Unfallfahrzeuge einen Fahrstreifen blockierten, kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Unfallstelle war um 14.30 Uhr geräumt. (cri)

Weitere Polizeibilder: