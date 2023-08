Aarau Und weg sind sie: Die Bahnhofstrasse hat keine Fussgängerstreifen mehr, bald startet der Versuch mit Tempo 30 Am 22. August startet der Testbetrieb mit Tempo 30 und einem neuen Verkehrsregime auf der Kantonsstrasse.

An der Bahnhofstrasse laufen Vorbereitungsarbeiten für den Versuchsbetrieb mit Tempo 30. In der Nacht auf Mittwoch wurden die Fussgängerstreifen entfernt. Bild: Nadja Rohner

Passanten haben es am Mittwochmorgen bereits gesehen: Die meisten Fussgängerstreifen an der Bahnhofstrasse sowie jener auf der Kasinostrasse sind verschwunden. Sie wurden in der Nacht entfernt. Zwar funktionieren die Ampeln noch, aber auch sie werden demontiert. Es ist unübersehbar: Demnächst startet der Versuchsbetrieb mit Tempo 30 und einem neuen Verkehrsregime.

«Bis Ende der laufenden Woche werden die Tiefbauarbeiten an den Bushaltestellen und den Trottoirüberfahrten fertiggestellt», teilt der Kanton mit. Sofern das Wetter mitspielt, werden kommende Woche von Montag bis Freitag die neuen Markierungen angebracht.

Fussgängerstreifen wird es nicht mehr geben, dafür einen Mehrzweckstreifen in der Mitte, der sich farblich markant abhebt. Zusätzlich wird er mit Pflanzentrögen bestückt. Dieser Mehrzweckstreifen soll es künftig den Fussgängerinnen und Fussgängern ermöglichen, die Strasse auch ohne Zebrastreifen und Ampeln zu queren. Neu wird zudem das Linksabbiegen aus der Kasinostrasse hinaus nicht mehr möglich sein. Der Testlauf startet offiziell am Dienstag, 22. August. «Zur Verdeutlichung der neuen Situation werden entlang der Bahnhofstrasse wiederum Plakate aufgestellt», teilt der Kanton mit.