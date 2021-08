Aarau Überfahren: Zwei weitere Aarauer Schwänchen sind tot – nur noch zwei von neun Küken am Leben Der Badi-Parkplatz ist offenbar ein gefährliches Pflaster für die beliebte Aarauer Schwanenfamilie.

Die Schwäne halten sich aktuell oft beim Badi-Parkplatz auf. Dort wurden nun zwei der Jungtiere überfahren. 2.8.2021, Nadja Rohner

Ab Mai bis Mitte Juli war alles bestens: Neun flaumige Schwanenküken verzückten die Aararauer und die Besucherinnen. Doch dann musste eines aufgrund einer Blutvergiftung nach einer Wunde am Bein eingeschläfert werden. Dann verschwanden zwei spurlos, ein weiteres musste eingeschläfert werden. Letzte Woche dann fiel eines einem Tierbiss zum Opfer, möglicherweise einem Hund.

Am Donnerstagmorgen teilte Jagdaufseher Hansruedi Müller der AZ mit: «Am Mittwochabend habe ich beim Badi-Parkplatz leider erneut einen toten Jungschwan gefunden. Er wurde überfahren.» Es waren also nur noch drei Junge. Die AZ hat sie um 11.45 Uhr am Philosophenweg, in einiger Entfernung vom Verkehr, angetroffen:

11.45 Uhr: Noch drei der ursprünglich neun Aarauer Schwanenküken leben und befinden sich am Philosophenweg. Nadja Rohner

Aber nur anderthalb Stunden später meldet sich der Jagdaufseher erneut mit einer traurigen Nachricht: Auf dem Badi-Parkplatz wurde ein zweiter toter Jungschwan gefunden.



Ganz überraschend kommt das nicht. Die Schwanen-Familie hält sich schon seit Wochen beim Badi-Parkplatz auf, der nun, da das Wetter wieder besser ist, natürlich stark befahren wird. Schon am Mittwoch tagsüber wurde Hansruedi Müller dreimal vom Bademeister angerufen, weil sich die Schwäne mitten auf dem Parkplatz aufhielten. Müller trieb sie jeweils wieder ins angrenzende Wiesland. Aber es sind Wildtiere. Und die Pfützen, die der Parkplatz noch immer aufweist, ziehen sie an.