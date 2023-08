Aarau Testbetrieb in der Aarauer Markthalle: Warum gibt es kein Bistro oder Café? Ein Beizli würde der Markthalle guttun. Doch auch knapp fünf Monate nach Start des Testbetriebs gibt es kein solches Angebot. Es fehle nicht an Interesse, heisst es. Sondern an der passenden Baubewilligung.

Der Färberplatz hinter der Markthalle Aarau hat mit dem Testbetrieb deutlich an Charme gewonnen. Hier würde es gut ein Bistro vertragen. Bild: Katja Schlegel

Es ist meist die erste Antwort auf die Frage, was einen Ort aufwerten könnte: ein Café, ein kleines Restaurant, ein Ort, wo man es sich gutgehenlassen, sich etwas gönnen kann. Das ist bei der Aarauer Markthalle nicht anders. Hier läuft seit April eine knapp zweijährige Testphase, die zeigen soll, ob und wie die umstrittene Halle besser genutzt werden kann. Unter dem Motto «Ausprobieren» können hier ganz unterschiedliche Anlässe stattfinden – und sollte eigentlich auch in Sachen Gastronomie ausgelotet werden, was bei den Aarauerinnen und Aarauern gut ankommt.

Zwar gibt es immer wieder gastronomische Angebote: Den Anfang machte das Kafivelo von «Byro», samstags kommt das Glacevelo vorbei, im Juni gab es freitags Pizza aus dem «Ninni»-Foodtruck und aktuell lädt das «Camino» donnerstags zum «Mittagsbuffet mit Tortilla». Doch auf ein eigentliches Markthalle-Bistro oder eine Café-Ecke wartet man bislang vergebens.

Der Terminplan ist eng getaktet

Interessenten für ein solches Beizli gäbe es durchaus, sagt City-Managerin Romana Waller. Das Problem: «Die bestehende Baubewilligung lässt nur ein temporäres, eventbezogenes Gastroangebot zu.» Kommt weiter erschwerend dazu, dass die Markthalle dieses Jahr bereits an vielen Wochenenden mit grossen Veranstaltungen belegt ist, beispielsweise mit dem Flohmarkt, dem «Musig i de Altstadt», dem Streetfoodfestival oder dem Weihnachtsmarkt. Veranstaltungen, die jeweils den ganzen Raum benötigen. Das macht es schwierig, längerfristige Gastroangebote in den Belegungsplan einzufädeln. «Der Aufwand für die Gastronomen wäre schlichtweg zu gross, die Halle immer wieder zu räumen», so Waller. Vom Verpassen umsatzstarker Wochenenden ganz abgesehen.

Doch wie heisst es so schön: Was nicht ist, kann noch werden: «Ein dauerhaftes Gastroangebot ist wünschenswert und würde in vielerlei Hinsicht ein Mehrwert für den Begegnungsort Markthalle darstellen, das haben die bisherigen Erfahrungen gezeigt», sagt Waller. Schon heute werden die Sitzgelegenheiten in der Halle vor allem über Mittag rege genutzt, der Färberplatz mit den Hochbeeten, den Lichterketten und Sonnenschirme, hat sich gar zu einer richtigen kleinen Stadtoase gemausert. Aber eben: Nach dem Zmittag wäre es perfekt, könnte man sich an einer Bar noch kurz einen Espresso holen.

Lösung für kalte Tage in Abklärung

Dieser ungenutzten Chance für die Markthalle ist sich Waller absolut bewusst. «Wir möchten der Gastronomie in der Planung für 2024 sicher mehr Gewicht geben und versuchen, Zeitfenster für temporäre Beizli offenzulassen.» Dazu ziehe man eine Verstetigung des gastronomischen Grundangebots während den Markthallen-Öffnungszeiten via Baugesuch in Erwägung. Ebenfalls für das Frühjahr 2024 geprüft werden bauliche Massnahmen, um die Markthalle auch bei kühlen Temperaturen nutzen zu können. Die Halle als Ganzes zu isolieren, sei so schnell nicht machbar, von den Kosten ganz abgesehen. «Aber wir prüfen nun die Möglichkeit eines Room-in-Room-Konzepts.»

Wie für Veranstaltungen gilt auch für mögliche gastronomische Angebote: Einfach melden. «Wer eine Idee für einen Anlass oder ein Angebot hat, kann sich jederzeit bei unserem Betriebsleiter Sven Larcher melden», so Waller. Larcher ist jeweils von Mittwoch bis Freitag im Büro in der Markthalle vor Ort. «Wir freuen uns über jede und jeden, der beim Testbetrieb mitwirken möchte.»