Aarau Teilfahrverbote in Aarauer Quartieren: Für Lernfahrer sollen bald Ausnahmen gelten Fahrschülerinnen und Fahrschüler müssen das Fahrverhalten in Quartieren üben, das ist klar. Bloss: Die Teilfahrverbote in den Aarauer Quartieren Gönhard, Zelgli und Goldern führen zu grossem Lernfahrverkehr in den anderen Quartieren, beispielsweise in der Telli. Jetzt zeigt der Stadtrat in seiner Antwort auf eine entsprechende Anfrage von SVP-Einwohnerrat Urs Winzenried die Lösung auf.

Fahrschülerinnen und Fahrschüler müssen das Fahrverhalten in Quartieren üben, das ist klar. Bloss wo? Themenbild / Walter Schwager / ARC

Die Teilfahrverbote in den Wohnquartieren Zelgli, Gönhard und Goldern (nur Zubringer erlaubt) haben Folgen. Mitunter für die Fahrschulen: Seitwärtsparkieren, Rechtsvortritt gewähren und Ausweichmanöver an engen Stellen wollen gelernt sein. Doch wo soll man üben, wenn ein Quartier mit Teilfahrverbot belegt ist? Richtig, im nächstgelegenen ohne. Das führt dazu, dass dort Fahrschulen teils im Minutentakt freie Parklücken ansteuern. Das ist natürlich rechtens und jedem dürfte klar sein, dass Lernfahrer das Fahrverhalten im Quartier üben müssen. Und doch sorgt der Umstand in den Quartieren Scheibenschachen und Telli für Konfliktpotenzial: Fahrlehrer berichteten von massiven Beschimpfungen durch sich belästigt fühlende Anwohner, teilweise sogar von angedrohten Klagen (AZ vom 18.1.21).

Doch nun ist eine Lösung in Sicht: Die Stadtpolizei und das Stadtbauamt wurden beauftragt, Ausnahmen für Lernfahrten in den Teilfahrverbotszonen zu erlassen. Das schreibt der Stadtrat in seiner Antwort auf die Anfrage von Urs Winzenried. Der SVP-Einwohnerrat hatte im September nicht nur Antworten auf die vermehrten Lernfahrten in der Telli verlangt, sondern auch zum Schleichverkehr, der sich durchs Quartier quetscht, kaum kommt der Verkehr auf der Tellistrasse ins Stocken.

«Ein Verlassen der Tellistrasse macht daher eigentlich keinen Sinn»

Er sei bereits von Anwohnerinnen und Anwohnern über offenbar vermehrten Schleichverkehr orientiert worden, schreibt der Stadtrat zum Schleichverkehr. «Eine Schleichfahrt durch das Telliquartier bringt auch bei hohem Verkehrsaufkommen jedoch kaum (zeitliche) Vorteile. Die meisten Strassen enden als Sackgasse und/oder führen unweigerlich wieder zur Tellistrasse zurück. Ein Verlassen der Tellistrasse macht daher eigentlich keinen Sinn.» Mit Abschluss der Bauarbeiten auf der Rohrerstrasse, welche die Verkehrssituation auf der Tellistrasse im letzten Jahr stark geprägt hat, habe die Belastung wieder abgenommen. «Es ist weiter festzuhalten, dass (ohne die Baustellensituation) ein beträchtlicher Teil des Verkehrs auf der Tellistrasse Ziel- und Quellverkehr darstellt.»

Zu Winzenrieds aufgegriffenem Vorwurf aus dem Quartier, die Stadt behandle verkehrspolitisch nicht alle Quartiere der Stadt gleich und bevorzuge Quartiere wie Gönhard, Goldern, Zelgli oder Torfeld, schreibt der Stadtrat, er nehme jeweils eine sorgfältige Abwägung der Bedürfnisse und Interessen von Nutzerinnen und Nutzern sowie den Anwohnenden der Quartiere vor. «Dabei soll es zu keiner Bevorzugung von einzelnen Quartieren gegenüber anderen kommen.»

Die einzelnen Quartiere würden sich verkehrstechnisch stark unterscheiden, so der Stadtrat weiter: «Die genannten Quartiere Gönhard, Goldern und Zelgli wurden aufgrund ihrer Lage sehr häufig als Abkürzung genutzt. Dieser Schleichverkehr wurde mit den Teilfahrverboten unterbunden.» Die «Ausweichbereiche» des Telliquartiers würden grösstenteils in einer Sackgasse enden, womit sich die Ausgangslage anders präsentiere. «Mit der zukünftigen Sanierung der Tellistrasse soll, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengemeinschaften, die Verkehrssituation vertieft geprüft und diskutiert werden.»

Nutzen eines Teilfahverbots ist fraglich

Er werde im Rahmen der Prüfung der Verkehrssituation in der Telli auch verschiedene Fahrverbotsregimes prüfen, ob für Zonen oder einzelne Strecken, so der Stadtrat. «Es ist aber festzuhalten, dass der regional definierte Plafond für die Tellistrasse auch künftig bei einem durchschnittlichen Tagesverkehr von 15'000 Fahrzeugen liegen wird und bereits heute ein Grossteil des Verkehrs in der Telli Ziel- und Quellverkehr darstellt, also von einem Teilfahrverbot nicht betroffen wäre.»