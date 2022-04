Aarau TCS Aargau eröffnet in Aarau eine dritte Anlaufstelle – und kehrt damit zurück Die Kontaktstelle Aarau wird in den Räumen des Reisebüros Kuoni direkt beim Bahnhof eingerichtet. Es sei ein Schritt näher zu den Mitgliedern und hinein in ein urbanes Umfeld, so Geschäftsführer Claudio Bacchetta. Eine Rückkehr nach zwölf Jahren.

Die TCS Sektion Aargau eröffnet in Aarau an der Bahnhofstrasse eine zweite Kontaktstelle (nebst Birr). Bild: Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Die TCS Sektion Aargau (mit Präsident Patrick Gosteli) gehört mit ihren rund 120'000 Mitgliedern zu den grössten Sektionen des Touring Club Schweiz, alleine die Untersektion Aarau zählt 13'000 Mitglieder.

Nun eröffnet die Aargauer Sektion nebst dem Fahrzentrum in Frick und der Kontaktstelle in Birr eine dritte Anlaufstelle, und zwar mitten in Aarau: Wie grosse Plakate in der Stadt verkünden, eröffnet der TCS Aargau am Montag, 2. Mai, an der Bahnhofstrasse 61 (unter anderem UBS-Filiale) seine zweite Kontaktstelle. Diese wird in den Räumen des Reisebüros Kuoni eingerichtet.

«Anlaufstelle in Toplage»

«Für den TCS und unsere Sektion ist dies ein wichtiger Schritt näher zu unseren Mitgliedern und hinein in ein urbanes Umfeld», wird Geschäftsführer Claudio Bacchetta in den News auf der Website zitiert. «Wir sind froh, dass wir die Möglichkeit haben, an dieser Toplage direkt am Hauptbahnhof eine zweite Anlaufstelle für unsere Kundschaft anzubieten.»

Angeboten werden in Aarau Beratungen zu den TCS-Produkten wie Mitgliedschaft oder ETI-Schutzbrief, weiter können Schweizer und ausländische Vignetten bezogen werden. Einen Shop mit Sicherheitszubehör, wie es diesen in der Kontaktstelle in Birr gibt, werde man in Aarau aus Platzgründen nicht einrichten können, heisst es auf Anfrage. Die Kontaktstelle ist von Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 9 bis 14 Uhr.

Vor 12 Jahren verschwand Filiale in der Rathausgasse

Der TCS war schon einmal mitten in Aarau daheim, und zwar an der Rathausgasse 4. Ende Februar 2010 war die Geschäftsstelle geschlossen worden, das Gebäude gehört aber nach wie vor dem TCS. Auch diese Filiale war nicht nur Anlaufstelle für TCS-Mitglieder, sondern gleichzeitig auch Reisebüro.