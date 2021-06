Aarau Tasche in der «Tuchlaube» geklaut: Zeugen schnappen den Dieb – nun sucht die Polizei das Opfer In der Aarauer «Tuchlaube» hat ein Dieb am Mittwochmorgen eine Tasche entwendet. Wenig später klickten die Handschellen. Gesucht wird derweil der Besitzer der Tasche.

Der Diebstahl ereignete sich in der «Tuchlaube». Severin Bigler (21. Juni 2017)

Ein 19-jähriger Schweizer hat am Mittwochmorgen im Aarauer Restaurant Tuchlaube an der Metzgergasse eine Tasche gestohlen. Er schnappte sich die Tasche um 10.50 Uhr und flüchtete. Augenzeugen verfolgten ihn und ergriffen ihn in der Nähe. Wenig später traf die Polizei ein und legte ihn in Handschellen, wie sie mitteilt.

Der unbekannte Besitzer der Tasche war hingegen vor dem Eintreffen der Polizei gegangen – mit seiner Tasche. Die Kantonspolizei in Aarau (Telefon 062 836 55 55) bittet den Geschädigten, sich zu melden. (mwa)

