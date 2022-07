Maienzug-Vorabend Kein «Gmoscht» wie an sonnig-warmen Vorabenden, aber Aarau tanzt auch im Regen Nach dem Mehrwegbecher-Drama im Vorfeld feierte die Kantonshauptstadt gestern einen nassen, aber wundervollen Maienzug-Vorabend.

Jill (l.) und Lou haben auch im Regen ihren Spass.

Die Kadetten haben es kommen sehen. Schon um halb sieben kramten sie ihre transparenten Pelerinen hervor. Noch witzelten die Umstehenden darüber; die Hoffnung war gross, dass die paar Gewitterzellen, die schon über die Nordwestschweiz zogen, Aarau wie so oft dem Jurahügelzug entlang umschiffen werden. Aber vergeblich war der Zweckoptimismus: Ab punkt sieben Uhr verschiffte es den «Vorabend». «Nicht so schlimm, dass man nach Hause müsste, aber schlimm genug, dass es unangenehm wird», konstatierte ein Besucher.

Der Vorteil: So ein Gmoscht wie an schönen Tagen gab es nicht.

Der nassen Zehen und Schultern zum Trotz: Die Stimmung war gut. Hervorragend sogar. Nach zwei Jahren Maienzug light bräuchte es schon mehr als ein bisschen Regen, um die echten Vorabend-Fans fernzuhalten. Und die, die zu Hause blieben, fehlten nicht, im Gegenteil: Es gab, zumindest bis Redaktionsschluss, kein so grosses «Gmoscht» wie an sonnig-warmen Vorabenden.

Mit Jacke und Schirm, aber dennoch gut gelaunt.

Und: «Mehrweg funktioniert – auch in Aarau», konstatierte Stadträtin Silvia Dell’Aquila in einem ersten Fazit um 22 Uhr. Schon Stunden vorher hatte Gastro-Altstadt-Präsident Alex Crivaro verkündet: «Das mit den Mehrwegbechern ist überhaupt kein Problem.» Und das bestätigte auch einer, der mitsamt Töchtern spionieren kam, wie das in Aarau so läuft: Der Lenzburger Stadtrat und Jugendfest-Präsident Sven Ammann, der in einer Woche ebenfalls ein Stadtfest mit Mehrwegbechern ausrichtet, kann «den Aarauer Beizern nur Bestnoten ausstellen»: «Trotz Regen habe ich durchs Band freundliches und motiviertes Personal gesehen.» Schneller gehen würde es nur, sagte er, wenn alle Gäste Münz fürs Depot dabei gehabt hätten – die Lenzburger sollten sich das merken.

Alex Crivaro: «Mehrwegbecher sind kein Problem.»

Unter Aarauern war gestern Abend freilich das grosse Thema: Schönwetter- oder Schlechtwet­terbankett am Freitag? Die Wetterkommission tagt um 6.45 Uhr. (nro/ksc/dvi/fba/wif/nah)