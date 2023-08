Aarau Tagesschule: Schulhausbau kostet knapp 10 Millionen Franken Der Stadtrat hat die Botschaft für den Baukredit verschickt. Diese zeigt, wie das neue Schulhaus im Scheibenschachen aussehen wird. Und: Allein die Teuerung verursacht Mehrkosten von rund einer Million Franken.

Visualisierung der Tagesschule, die in Holzmodulbauweise neben dem Aareschulhaus (Rampe am rechten Bildrand) im Scheibenschachen Aarau gebaut werden soll. Bild: zvg/Visualisierung

Das Schulareal Aare im Scheibenschachen Aarau wird sich in den nächsten zwei Jahren massiv verändern. Im November haben Aarau und Buchs Ja zu einer Tagesschule unter der Führung der Kreisschule Aarau-Buchs gesagt, zur zweiten öffentlichen Tagesschule im Kanton. Bereits im August 2025 soll die Tagesschule eröffnen, der Zeitplan ist ambitioniert. Nun liegt die Botschaft an den Einwohnerrat für den Baukredit über 9,85 Millionen Franken vor.

Standort für die Tagesschule wird die breite Schneise zwischen Aare und Kirchbergstrasse, einst für den möglichen Bau einer Zufahrtsstrasse auf die Staffelegg frei gehalten. Nun wird der Landstreifen zu Schulareal: Geplant ist mittig ein quadratischer, dreistöckiger Bau in Holzmodulbauweise. Die Kastanienbaum-Allee im Rücken des Gebäudes blieb bestehen, der Pausenplatz richtet sich zum Aareschulhaus hin aus.

Platz bietet der Bau sechs Primarschulklassen und einem Kindergarten. Dazu kommen Nass-, Werk- und Betreuungsräume sowie Räume für Lehr- und Betreuungspersonen, ein Essraum sowie eine Fertigungsküche, wo die angelieferten Mahlzeiten aufbereitet und in zwei Schichten à 100 Personen serviert werden. Die Tagesschule bietet Platz für maximal 154 Kinder; das entspricht in etwa der Schülerzahl des Aareschulhauses.

Module ermöglichen einen Standortwechsel

Explizit erwähnt wird in der Botschaft die Modulbauweise; die vorgefertigten, dreidimensionalen Elemente werden aufeinandergestapelt. Diese Bauweise mache es möglich, die Zellen an einen anderen Standort zu versetzen. Dies im Gegensatz zur Elementbauweise (wie beispielsweise bei der Erweiterung Gönhardschulhaus), die nicht versetzt werden kann. Weil ein Anschluss an die Heizungsanlage des Aareschulhauses mangels Kapazität nicht möglich ist, wird der Neubau mit zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen beheizt. Diese könnten bei einem Standortwechsel ebenfalls mitgenommen werden. Wie Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker auf Anfrage sagt, rechne man damit, dass der Modulbau für sicher fünf bis zehn Jahre am Standort Scheibenschachen stehen werde.

Mit 9,85 Millionen Franken liegt der nun beantragte Baukredit 1,685 Millionen Franken über dem im Politikplan eingestellten und auf einer Grobkostenschätzung basierenden Kredit. Dies sei zum einen der Detailgenauigkeit geschuldet, vor allem aber der Teuerung der letzten zwei Jahre. Laut Botschaft mache diese zwei Drittel der Mehrkosten aus, also eine gute Million. Ein weiterer grosser Brocken sind die Lüftungsanlagen mit 465’000 Franken. Diese wurden nachträglich aufgenommen, weil sich die Kinder – anders als bei regulären Schulbauten – den ganzen Tag im Gebäude aufhalten. Nebst dem eigentlichen Gebäude (8,6 Mio.) enthält der Baukredit von 9,85 Millionen unter anderem 420’000 Franken für Umgebungsarbeiten und Reserven von 490’000 Franken.

Die jährlichen Folgekosten zulasten der Stadt (Instandhaltung, Hauswartung etc.) werden mit 627’000 Franken beziffert. Der Bau wird von der KSAB gemietet; der Mietvertrag wird gemäss Botschaft nach Abschluss des Investitionskredits für den Modulbau ausgearbeitet.

Areal künftig für Velos gesperrt

Für den neuen Aussenbereich der Tagesschule werden rund 40 Prozent des heutigen Rasenplatzes verschwinden. Ebenso der Teerplatz mit dem Basketballkorb, für den man laut Hilfiker einen Alternativstandort suchen werde. Aufgrund der doch recht engen Platzverhältnisse zwischen Rampe und Schulhauseingang wird der Durchgang – heute eine rege genutzte Verbindungsachse vom und zum Zurlindensteg – für Velos gesperrt. Fussgänger können den Durchgang weiter nutzen, Velos werden über die Achenbergstrasse geführt.

Das Aareschulhaus im Scheibenschachen. Im rechten Bereich, auf Teerplatz und Wiese, soll der Modulbau stehen. Katja Schlegel/Aargauer Zeitung

Für die Schülerinnen und Schüler der Tagesschule stehen entlang der Kirchberg- und der Aarestrasse Veloständer zur Verfügung. Noch nicht abschliessend geklärt ist die Regelung des motorisierten Schülertransports, ein im Quartier kritisch beäugter Punkt, Stichwort Elterntaxi. «Dazu wird gegenwärtig ein Mobilitätskonzept ausgearbeitet», so Hilfiker.

Mit der Tagesschule wird sich das Areal, aber auch der Schulstandort verändern, verdoppelt sich doch die Anzahl Kinder auf einen Schlag. «Wir haben das Glück, dass die Anlage extrem grosszügig gestaltet ist», sagt Hilfiker. Den Kindern werde genügend Raum zur Verfügung stehen, auch in der Freizeit. Turnen werden die Kinder laut Hilfiker in der Turnhalle des Aareschulhauses.

Im November kommt Kredit vors Volk

Am 29. August gibt es eine öffentliche Infoveranstaltung zum Projekt (19 Uhr in der Aula des Aareschulhauses). Bereits Anfang September soll das Baugesuch aufgelegt werden. Am 25. September entscheidet der Einwohnerrat über den Baukredit, am 26. November kommt dieser vors Volk. Unter Voraussetzung positiver Entscheide wird Ende 2024 mit dem Bau begonnen.