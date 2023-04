Aarau «Tag der Republik»: Zum 225. Jahrestag spricht Kabarettist Michael Elsener vom bedeutendsten Balkon der Stadt Am 12. April 1798 wurde vom Aarauer Rathaus aus die Helvetische Republik ausgerufen. Das sollte seit 2019 jeweils gefeiert werden, was bis letztes Jahr aber coronabedingt nicht möglich war. Hielt 2022 Patti Basler die «Rede zur Republik», ist es diesmal Kabarettist Michael Elsener.

"Tag der Republik": 2023 mit Michael Elsener (Bild) und Claude Longchamp. Zvg

Letztes Jahr hielt Satirikerin Patti Basler am 12. April auf dem Balkon des Aarauer Rathauses die «Rede zur Republik», dieses Jahr wird es Berufskollege Michael Elsener sein. Dies in Erinnerung an den 12. April 1798, als Peter Ochs vom Fenster (den Balkon gab es damals noch nicht) des Rathauses die Helvetische Republik ausrief und Aarau zur Hauptstadt ebendieser wurde.

Patti Basler am ersten offiziell gefeierten Tag der Republik 2022. Nadja Rohner

Zum heuer 225. Jahrestag dieser Ausrufung gibt es um 15 Uhr einen Stadtrundgang mit Politikwissenschaftler Claude Longchamp (Treffpunkt beim Teich auf dem Areal der Alten Kantonsschule) zum Thema «Helvetiopolis: Als Aarau von der Berner Untertanenstadt zu Klein-Washington der Helvetischen Republik werden sollte». Alternativ gibt es um 18 Uhr eine Führung von Aarau Info (Treffpunkt Rathaus, Anmeldung erforderlich) mit dem Titel «Aarau - das Revoluzzernest». Nach der Rede von Michael Elsener (um 20 Uhr, mit vorgängigem Grusswort von Stadträtin Suzanne Marclay-Merz) spielen die Aarauer Turmbläser, die Roggehuse-Musik und «3 Flats». Ess- und Trinkstände stehen ab 19.30 Uhr bereit. Kultur und Führungen sind kostenlos, es wird ein Solidaritätsbutton verkauft.

Obwohl sich das Ausrufen der Helvetischen Republik zum 225. mal jährt, gibt es den Feiertag in Aarau erst seit 2019, erkämpft mittels Bürgermotion. Richtig gefeiert werden konnte er pandemiebedingt gar erst einmal, nämlich letztes Jahr.