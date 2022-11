Aarau SVP will Mehrwegbecherpflicht für Schulanlässe lockern Nachdem die neue Pflicht für Mehrwegbecher bei Aarauer Grossanlässen für viele Diskussionen gesorgt hatte, verlangt SVP-Einwohnerrat Simon Burger nun eine Anpassung des Reglements. Aber nur für die Schule.

Das Mehrwegbecherkonzept sorgte auch im Vorfeld zum Maienzug für Diskussionen. Fabio Baranzini

Bereits SVP-Kreisschulrätin Nicole Burger hatte die Verpflegung am Bachfischet per Anfrage an den Schulvorstand aufs politische Tapet gehoben. Nun doppelt ihr Mann Simon, Einwohnerrat, ebenfalls für die SVP, nach: Er hat eine Motion eingereicht, in welcher er den Stadtrat beauftragen will, das «Reglement zur Nutzung des öffentlichen Grunds» abzuändern. Und zwar so, dass die mittlerweile viel diskutierte Mehrwegbecherpflicht, welche für Veranstaltungen ab 500 Personen gilt, Ausnahmen «für gemeinnützige schulische Veranstaltungen» möglich macht.

«Bei der Grösse der Kreisschule Aarau-Buchs mit mehr als 3300 Schülerinnen und Schülern und 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern liegt es auch auf der Hand, dass die für die Mehrwegbecherpflicht geltende Grenze von mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei vielen schulischen Veranstaltungen überschritten sein dürfte», schreibt Burger. «Die Problematik besteht nämlich nicht nur für den Bachfischet: Auch an schulischen Sportanlässen und anderen schulischen Veranstaltungen ist es künftig nicht mehr möglich, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein kostenloses Getränk abzugeben.» Wenn der angemessenen Verpflegung einzig «ein strikt angewendetes Reglement der Stadt Aarau» entgegenstehe, sei es Zeit, in diesem eine geeignete Ausnahmebestimmung für derartige Situationen vorzusehen.

Eine Ausnahme wäre zunächst vorgesehen gewesen

Bemerkenswerterweise hatte das ursprüngliche, vom Stadtrat beantragte Reglement Ausnahmebestimmungen vorgesehen. Aber eine Verschärfung dieses Reglements, per Abänderungsantrag von der CVP (heute «Die Mitte») eingebracht und von der SVP einstimmig unterstützt, wurde bei der Debatte im Einwohnerrat knapp angenommen.

Der Antrag sah vor, Ausnahmen von der Mehrwegbecherpflicht nur für nicht-wiederkehrende Anlässe möglich zu machen. Das schliesst Anlässe wie den Bachfischet, aber auch den Rüeblimärt, den Maienzug, den MAG oder das «Musig i de Altstadt» aus; sie unterliegen der Mehrwergbecherpflicht immer. Das hatte dieses Jahr schon bei mehreren Grossanlässen für Missmut bei den Veranstaltenden gesorgt.