Aarau SVP-Einwohnerrat reagiert auf Bilanz der Stadtpolizei: «Littering darf nicht einfach schöngeredet, sondern muss mit Nachdruck bekämpft werden» Urs Winzenried kritisiert die neue Praxis der Stadt Aarau, Littering nicht mehr aktiv zu verfolgen und zu ahnden, sondern auf Prävention zu setzen.

Eine Littering-Aktion der Stadt anlässlich der Clean-Up-Days. Zvg

Die Stadtpolizei hat im vergangenen Jahr nur gerade zwei Bussen wegen Litterings (300 Franken) ausgestellt. Das steht in krassem Kontrast zu den Vorjahren: Da waren es immer deutlich über 100 gewesen. «Wir haben den Schwerpunkt verschoben und wollen weniger kriminalisieren, dafür mehr präventiv vorgehen», sagte die neue Sicherheitsvorsteherin im Stadtrat, Silvia Dell'Aquila. «Mich dünkt, die Stadt ist jetzt nicht dreckiger als vorher.»

Ihre Vorgängerin im Ressort, Stadträtin Suzanne Marclay-Merz, hatte den Kampf gegen Littering noch sehr engagiert geführt: Die Entwicklung in den letzten Jahren sei «unsäglich», sagte sie 2020 und versprach Anfang 2021, man werde im Kampf gegen Littering «dranbleiben». Auch sprach sie sich für eine Beibehaltung der umstritten hohen 300-Franken-Busse aus.

Einwohnerrrat Urs Winzenried (SVP) Valentin Hehli

Dass die neue politische Vorsteherin nun keine Jagd auf Littering-Verursacher mehr machen will, stösst Urs Winzenried, SVP-Einwohnerrat, sauer auf. «In der Stadt Aarau mit über 21'000 Einwohnerinnen und Einwohnern und zahlreichen Pendlern ist, wie anderswo auch, zweifellos ein nicht zu unterschätzendes Problem mit Littering vorhanden, welches nicht einfach schöngeredet werden darf, sondern mit Nachdruck bekämpft werden muss», schreibt er in einer Anfrage an den Stadtrat. «Das Ärgernis und die Unzufriedenheit von grossen Teilen der Bevölkerung über Littering ist in allen Quartieren der Stadt vorhanden.»

Nur zwei Littering-Bussen nur schwer nachvollziehbar

Weiter verweist Winzenried auf das Stadtmonitoring. Bei dieser Umfrage hätten die Einwohnerinnen und Einwohner «klar zum Ausdruck gebracht», dass sie im Bereich Sauberkeit Verbesserungspotenzial sehen. «Die Ausstellung von lediglich zwei Littering-Bussen in einem ganzen Jahr ist vor diesem Hintergrund nur schwer nachvollziehbar und für die Stadt doch eher beschämend», findet Winzenried.

Gemäss Stadtmonitoring haben sich annähernd 60 Prozent der Befragten gewünscht, dass die Stadt Nutzungskonflikte im Dialog löst, fast ebenso viele wollten, dass mehr in Sauberkeit investiert werde, etwa ein Drittel forderte mehr Polizeikontrollen (Mehrfachnennungen waren möglich).

Silvia Dell'Aquila Sicherheitsvorsteherin im Stadtrat. Valentin Hehli / AAR

Die Stadt selber hatte von Juli bis Oktober ihre Sauberkeit analysieren lassen – mittels Kameras, die an den städtischen Reinigungsfahrzeugen angebracht waren und den Abfall auf der Strasse und direkt daneben erfassten. Am meisten Verschmutzung verursachten Laub, Papier, Karton, Plastik und Zigarettenstummel. Innert den vier Monaten seien rund 285’000 weggeworfene Zigarettenstummel von den Kameras registriert worden. Der Sauberkeitsgrad sei generell aber gut, hielt die Stadt fest.

Ein Einzelentscheid der neuen Polizeivorsteherin?

Winzenried scheint davon nicht überzeugt zu sein. Er will in seiner Anfrage vom Stadtrat wissen, welchen Stellenwert die Litteringproblematik generell in dessen Agenda habe und wie der Stadtrat aktuell die Sauberkeit in Aarau bewerte. «War der gesamte Stadtrat in den letztjährigen Entscheid, die Problematik von Littering nicht durch Bussen, sondern hauptsächlich durch Prävention zu bekämpfen, eingebunden, oder handelte es sich hierbei um einen Einzelentscheid der neuen Polizeivorsteherin?», fragt Winzenried.

Weiter will er wissen, welche konkreten Präventionsmassnahmen implementiert worden seien. Und: «Hält der Stadtrat an seinem Entscheid, die Problematik von Littering vorwiegend durch Prävention und nicht durch Repression zu bekämpfen, auch im Jahr 2023 fest oder ist er bereit, die gesetzlichen Vorgaben durch konsequentes Ausstellen von Bussen wieder zu erfüllen?»