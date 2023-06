Aarau Sünnele und spielen auf dem Parkfeld: Mühlemattparkplatz wird für Zwischennutzung gesperrt Vom 10. Juli bis 23. September sperrt die Stadt den Parkplatz neben der Schwanbar für Autos. Der begehrte Aareraum soll durch die Bevölkerung genutzt werden können.

Der Mühlemattparkplatz mit seinen 34 Parkfeldern wird ab 10. Juli gesperrt. Bild: ksc

Versteckt angetönt wurde diese Zwischennutzung in den letzten Wochen bereits, nun macht sie die Stadt mit einer Medienmitteilung offiziell: Der Mühlemattparkplatz neben der Aarauer Schwanbar wird vom 10. Juli bis 23. September wegen einer temporären Umnutzung für Autos gesperrt.

«Wir wollen der Freizeit an der Aare mehr Platz einräumen», sagt Anna Borer, Co-Leiterin Stadtentwicklung. Die temporäre Umnutzung erfolge im Rahmen des städtischen Programms «Weitsicht – Aarau handelt heute für Übermorgen», das dieses Jahr im Zeichen der Mobilität steht. Ein Teil des Platzes wird zum Veloparkplatz. Auf der restlichen Fläche wird die Stadt verschiedene Sitzgelegenheiten und einfache Möblierungselemente aufstellen, Schatten spenden werden umgebaute Marktstände. Weiter werden verschiedene Spielmöglichkeiten aufgestellt, darunter ein Mühle-Feld, ein Pingpong-Tisch und eine Kegelbahn.

Und das soll nicht alles sein: «Die Aarauerinnen und Aarauer sollen den Platz nach ihrem Gusto und für ihre Ideen nutzen können», sagt Borer. Dies könnten beispielsweise Standaktionen, kleinere Veranstaltungen oder Angebote für Kinder sein. Oder aber auch Ideen, wie sie im Rahmen des Projekts «Stadtidee» eingereicht wurden. Das mobile Saunahäuschen beispielsweise, das es bei der «Stadtidee» nicht in die Abstimmungsrunde geschafft hat. In der Rückmeldung zur Idee wies die städtische Begleitgruppe aber bereits auf die Möglichkeit einer temporären Aare-Sauna auf dem Mühlemattparkplatz hin. «Es wäre natürlich toll, wenn die Idee der Aare-Sauna nun hier umgesetzt würde», so Borer. Verzichtet werden soll hingegen auf gastronomische Angebote: «Wir wollen die Schwanbar nicht konkurrenzieren.»

Aarau füllt Parkplätze mit neuem Leben Am 15. September wird die Stadt Aarau zum ersten Mal am internationalen Aktionstag PARK(ing) Day teilnehmen. Die Idee dahinter: Auf der Fläche eines markierten Parkfelds wird temporär ein öffentlich zugänglicher Ort geschaffen. Was auf den Parkflächen gestaltet wird, ob beispielsweise ein Open-Air-Wohnzimmer oder ein Gärtchen, bleibt den Teilnehmenden überlassen. Der Aktionstag findet 2023 zum 18. Mal statt. Infos auf www.umverkehr.ch

Parkplatz verschwindet dereinst sowieso

Dass der Mühlemattparkplatz dereinst vollständig aufgehoben wird, ist durchaus denkbar. Bereits bei der 2013 vom Einwohnerrat genehmigten und schliesslich vom Volk 2014 via Referendum versenkten Aareraum-Neugestaltung sollte der Parkplatz zu einem Feuchtgebiet und zum neuen Standort der Schwanbar werden. Ein neuer Anlauf für die Aufwertung ist längst genommen, den ersten wichtigen Schritt hat die Stadt mit dem Kauf des Mühlematthofs vor einem Jahr bereits getan.

Den Mühlematthof hat die Stadt 2022 gekauft. Bild: ksc

Der Aareraum soll in den nächsten Jahren nicht nur für Erholungs- und Freizeitaktivitäten attraktiv gestaltet werden. Er soll insbesondere auch so aufgeteilt werden, dass der heute gemischte Fussgänger- und Veloverkehr auf dem Philosophenweg entflochten werden kann. «Derzeit sind wir am Aufstarten des Vorprojekts», sagt Borer zum Planungsstand.