Aarau Strassen gesperrt, Bushaltestellen unbedient, zusätzliche Nacht-Züge: Was am Maienzug für den Verkehr gilt Mit der neuen Umzugsroute des Maienzugs und dem neuen Bankettplatz auf dem Maienzugplatz statt auf der Schanz ändert sich auch die Verkehrssituation. Hier finden Sie die Übersicht.

Ab 14 Uhr fährt der Bus am Vorabend nicht mehr durch die Altstadt. Bild: Nadja Rohner

Am Maienzugvorabend (Donnerstag, 6. Juli) sind von 18 Uhr bis 5 Uhr die Altstadt, der Graben, die Vordere Vorstadt, der Rain, der Ziegelrain und die Schachenallee für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das Postauto sowie die Buslinien 1, 2, 4 und 6 umfahren wegen der Vorbereitungsarbeiten bereits ab 14 Uhr die Altstadt.

Die Haltestellen Kunsthaus, Holzmarkt, Rathaus und Hirslanden Klinik werden bis am Maienzugtag (Freitag, 7. Juli) um zirka 11.15 Uhr nicht bedient. Einsteigemöglichkeiten bestehen ab der Haltestelle Bahnhof und bei der Haltestelle Kettenbrücke (nur Richtung Bahnhof). Die Buslinien 3, 5 und 7 verkehren unverändert.

Die Festbesuchenden werden gebeten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, am Maienzugtag sind die BBA-Busfahrten zum Maienzug sogar gratis. Aargau Verkehr lässt die Wynental-Suhrentalbahn am Vorabend um 00.41 Uhr, um 1.30 Uhr und um 2.15 Uhr Richtung Menziken und Schöftland fahren. Am Abend des Maienzug selber gilt das reguläre Nachtnetz-Angebot.

Am Maienzug sind von 9 Uhr bis circa 10.45 Uhr die Altstadt und die Bahnhofstrasse gesperrt. Die Schwimmbadstrasse ist zwischen 9.45 Uhr und 12.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird im Bereich des Umzuges weiträumig umgeleitet. Die Umleitungsstrecken sind signalisiert.

Von 6 Uhr bis ca. 12 Uhr kann auf der Umzugsstrecke nicht parkiert werden: Das gilt für die Kasinostrasse, die Bahnhofstrasse, die Vordere Vorstadt, die Rathausgasse, die Halden, das Stritengässli, den Allmendweg, die Schwimmbadstrasse. Fahrten zu und von den Parkhäusern an der Kasinostrasse und der Bahnhofstrasse sind von 9 Uhr bis circa 10.45 Uhr nicht möglich.

Der Allmendweg ist für den Festbetrieb in der Schachenallmend, ab Schachenstrasse bis Schwimmbadstrasse, von 9 Uhr bis Ende Festbetrieb (3 Uhr) gesperrt. Der Ziegelrain ist ab circa 10.45 Uhr zwischen Oberer Vorstadt und Asylstrasse mit einem Einbahnregime Fahrtrichtung Schachen belegt.