Aarau Weil die Strompreise steigen, wird Eigenversorgung immer attraktiver: Aarauer Firma profitiert von ihrer Investition Letztes Jahr errichtete die Heizmann AG auf ihrem Dach im Industriequartier Telli eine Solaranlage. 67 Prozent des eigenen Strombedarfs kann die Firma damit decken. Mit der aktuellen Lage auf dem Strommarkt lohnt sich das nicht nur aus ökologischer Perspektive.

Die Solaranlage auf dem Dach der Heizmann AG ist eine der grössten in der Stadt. Zvg

Viele Firmen rechnen damit, dass die Strompreise in den nächsten Jahren weiter steigen werden. So auch die Heizmann AG mit Standort im Industriequartier Telli. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Schlauchtechnik, stellt Hydraulikkomponenten her oder repariert sie. Bereits vor zehn Jahren wollte die Geschäftsleitung der Heizmann AG eine Solaranlage auf ihrem Dach installieren, damals sei es aber noch zu teuer gewesen, sagt Geschäftsführerin Karin Streit-Heizmann. Erst im Mai des letzten Jahres wurde die Solaranlage dann in Betrieb genommen. Mittlerweile sind es nicht mehr nur ökologische, sondern auch ökonomische Überlegungen, die hinter der Massnahme stehen.

«Mit der heutigen Situation auf dem Strommarkt, macht es Sinn, dass wir versuchen, möglichst autark Strom zu produzieren.»

67 Prozent des Strombedarfs der Heizmann AG kann mit der Solaranlage auf dem Dach im Jahresschnitt produziert werden. «Mit den hohen Strompreisen, die es aktuell gibt, können wir finanziell stark profitieren», sagt Niklaus Fuchs, Mitglied der Geschäftsleitung. Weil der Betrieb am Wochenende stillsteht, wird der nicht benötigte Strom eingespiesen. Seit diesem Jahr ist das Unternehmen auch Teil des Swiss Solar Funding Pool. Das ist ein privatwirtschaftliches Förderinstrument für Solarkraftwerksbetreiber in Gewerbe und Industrie, bei dem die Mitglieder zu fairen Preisen den selbst produzierten Strom untereinander austauschen. Somit wird auch der restliche Strombedarf mit 100 Prozent Solarstrom abgedeckt.

36'457 Kilogramm CO 2 werden jedes Jahr eingespart

Einen Beitrag für das Klima zu leisten, sei ihnen wichtig, sagt Heizmann und spricht von enkeltauglicher Firmenkultur. Doch natürlich müsse man die Massnahmen auch finanzieren können. Mit der installierten Solaranlage sei beides gegeben: «Wir haben jetzt den Fünfer und das Weggli.» Mit den Solarpanels auf dem Dach spart die Firma 36'457 Kilogramm CO 2 pro Jahr, das entspricht 3038 gepflanzten Buchenbäumen.

«Dank Fördergeldern des Bundes und der Stadt konnte ein nachhaltiges Projekt mit einer guten Rentabilität realisiert werden», sagt Heizmann.