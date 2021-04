Eine Anwohnerin filmte aus dem achten Stock, wie ein altes Betonelement davonfliegt. zvg

Aarau «Staumauer»-Sanierung: Hier fliegt ein alter Telli-Balkon davon Es ist soweit: Die Wohnungen der Telli-Blöcke an der Delfterstrasse in Aarau bekommen neue Balkone. Eine Anwohnerin hat gefilmt, wie die alten Betonelemente davonfliegen.

(smo)

Die neuen Balkone der Telli-Blöcke an der Delfterstrasse kommen fixfertig angeflogen. Erst werden sie am Boden zusammengebaut, dann in luftige Höhen transportiert und befestigt. Durchschnittlich vier Balkone sollen so nun täglich montiert werden.

Ein Testobjekt: Solche neuen Balkone werden ab April 2021 vor Ort zusammengebaut an den «Staumauern» montiert (Bild von Oktober 2020). Nadja Rohner

Damit die neuen Balkone eingesetzt werden können, müssen erst die alten Elemente abtransportiert werden. Eine Anwohnerin hat am Dienstag im achten Stock gefilmt, wie der Balkon über ihrer Wohnung abmontiert wird und in den blauen Morgenhimmel hinausfliegt.

Im Aarauer Telli-Quartier werden zwei von insgesamt vier Blöcken der dortigen Grossüberbauung saniert. Im Volksmund werden die Blöcke «Staumauer» genannt. Beide Häuser sind in den 1970er-Jahren gebaut worden, sie werden von rund 1000 Personen bewohnt. Die Sanierung ist ein Grossprojekt und kostet die Besitzerin, die Versicherungsgesellschaft Axa, über 100 Millionen. Vor rund einem Jahr sind die Arbeiten gestartet, im Sommer 2023 sollen sie abgeschlossen sein.