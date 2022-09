Aarau Stadtrat will Gebühren für das defizitäre Kultur- und Kongresshaus erhöhen – und bittet auch Vereine zur Kasse Durch eine Erhöhung der Gebühren soll mehr Geld in die KuK-Kasse fliessen. Neu müssten auch drei Musikvereine, die einen Raum für ihre Proben gratis nutzen, zahlen. Die Frauenchor-Präsidentin ist empört.

Was wohl das Aarauer Einwohnerratsbüro geritten hat, als es die Traktandenliste für den kommenden Montag zusammengestellt hat? Man weiss es nicht. Traktandiert sind aber nicht nur das Budget – was erfahrungsgemäss diskussionsintensiv ist und bei einer beantragten Steuersenkung sowieso – sondern auch noch die Tagesschulvorlage (Gemeindevertrag plus Projektierungskredit für das neue Gebäude) sowie die Änderung des Personalreglements, welche Anpassungen im Lohnsystem (mit Anhebung der Lohnbänder) vorsieht. Da wirkt das Traktandum «Nutzungs- und Gebührenreglement für das Kultur- und Kongresshaus Aarau» (KuK) auf den ersten Blick wenig spektakulär. Aber es sorgt dennoch für Frust.

Worum geht es?

Der Stadtrat will die KuK-Gebühren erhöhen, weil das Haus mit den aktuellen Gebühren deutlich defizitär ist. Er ist in seiner Botschaft relativ deutlich: Der Anteil an kommerziellen Veranstaltungen im Verhältnis zu kulturellen Veranstaltungen soll stetig erhöht werden. Die kommerziellen Anlässe liegen in einer höheren Tarifklasse, sind also lukrativer. Mit dem neuen Reglement können bei den Gebühren rund 50’000 Franken Mehreinnahmen pro Jahr generiert werden – auf den Anlass heruntergerechnet sind das wenige hundert Franken. «Durch eine massvolle Erhöhung der Gebühren für die Grundleistungspakete in den beiden Kategorien Kultur und Kommerz kann eine Reduktion des Nettoaufwands und damit des jährlichen Betriebsdefizits erreicht werden», so der Stadtrat. Ausserdem wird neu ab einem Umsatz von 1000 Franken eine Umsatzabgabe von 7 Prozent beim Catering eingefordert.

Wen stört das?

Soweit, so unbestritten. Allerdings: Neu sollen jene drei Musikvereine, die bisher gratis im KuK proben dürfen, für die Nutzung zahlen. Pro Abend seien das 200 Franken, «kompletter Wucher», findet Susanne Heuberger. Sie ist nicht nur SVP-Einwohnerrätin, sondern auch Präsidentin des betroffenen Frauenchors. Ihr Mann Peter präsidiert den Stadtsängerverein, der ebenfalls im KuK probt – aktuell mit dem Frauenchor zusammen, weil sich ein Verein alleine den Dirigenten nicht mehr leisten könnte. Der dritte Verein, von dem künftig Gebühren verlangt würden, ist der Orchesterverein. Heuberger stört sich massiv daran. «Der Betrag an sich ist schon jenseits von Gut und Böse für die Gegenleistung. Wir haben einen eigenen Schlüssel, brauchen also kein Personal. Der Flügel, den wir nutzen, gehört uns, und wir räumen selber auf. Wir haben den Raum nicht auf sicher, sondern müssen ausweichen, wenn er anderweitig vermietet ist – auch künftig. Ausserdem ist er am Montag, wenn wir proben, oft noch überstellt von Anlässen am Wochenende.»

Nun muss man einwerfen, dass der Stadtrat in seiner Botschaft vorschlägt, die Gebühren nicht an die Vereine abzuwälzen, sondern sie via Kulturförderbudget zu begleichen, sofern ein Antrag dafür gestellt wird und «soweit die Kriterien für die Kulturförderung weiterhin erfüllt werden». Die Kosten für die Proben im KuK belaufen sich im Beispiel Frauenchor auf etwa 6000–8000 Franken im Jahr.

Susanne Heuberger findet die Gebührenerhöhung trotzdem nicht in Ordnung – der Subventionsbeitrag aus dem Kulturförderbudget sei ja nicht garantiert, die Nutzungsgebühren aber auf jeden Fall geschuldet. Und: «Das führt zu einer Ungleichbehandlung mit anderen Vereinen der Stadt, die gratis Turnhallen und Räume nutzen dürfen. Wir proben seit Jahrzehnten im KuK, schon im alten Saalbau. Seit Anbeginn haben wir uns selber finanziert, unter anderem mit unseren Mitgliederbeiträgen von 400 Franken im Jahr. Wir verzichten bewusst auf öffentliche Subventionen im laufenden Betrieb und erhielten höchstens mal eine kleine projektbezogene Defizitgarantie. Nun will man uns als städtischen Verein in die Subventionsabhängigkeit zwingen.» Es gehe ihr ums Prinzip und um die Frage:

«Soll das KuK auch künftig noch zugänglich sein für Aarauer Vereine – so, wie es ursprünglich gedacht war? Diese Vorlage ist ein Schritt in die andere Richtung.»