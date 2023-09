Stadtrat will Gasnetz-Abschaltung noch nicht detailliert planen

Flüchtlingspolitik Asylzahlen: Philipp Müller schaltet sich in Streit um vorläufig aufgenommene Ausländer ein

Sind es vor allem alleinstehende Männer, die in der Schweiz trotz negativem Asylentscheid vorläufig bleiben dürfen? Oder sind darunter mindestens die Hälfte Frauen und Kinder? Der Zahlenstreit im letzten Aargauer «TalkTäglich» ruft den ehemaligen National- und Ständerat Philipp Müller auf den Plan. Er sagt, was ihn aufregt und aus seiner Sicht schief läuft in der Asylpolitik.