Aarau/Biberstein Stadtrat rechnet vor: So viel kostet der Wechsel von der Grüngutvignette zum Abo mit Chip Per Anfang Jahr haben Aarau und Biberstein die Grüngut-Entsorgung umgestellt. SVP-Einwohnerrat Christoph Müller hatte die Befürchtung geäussert, das bereits sämtliche Vorteile verpufft seien. Stimmt das?

Seit 2023 gibt es in Aarau und Biberstein keine Grüngut-Vignette mehr, sondern ein Grüngutabo mit Chip für den Container. Bild: Katja Schlegel

Per 2023 haben Aarau und Biberstein beim Grüngut die Vignette abgeschafft. Neu gibt es einen personalisierten Chip, der nach Bezahlen des Abos freigeschaltet wird. Daraufhin reichte SVP-Einwohnerrat Christoph Müller eine Anfrage mit dem Titel «Suche nach Kosteneinsparungen und Effizienzgewinnen beim Grüngutabo» ein. Müller kritisierte, dass die gechipten Container nachträglich mit einem Kleber – ähnlich der Vignette – versehen wurden. Dies sei nötig geworden, weil die Leser an den Fahrzeugen die Chips erst in einer gewissen Position erkennen können. Damit seien die offensichtlichen Vorteile verpufft, so Müller.

Der Stadtrat hat die Anfrage nun beantwortet. Die Essenz: «Das Grüngutabo zeigt sich gegenüber der Jahresvignette kostenneutral.» Zu den Kosten des Systemwechsels listet er auf: Für 16’500 Franken wurden drei Fahrzeuge aufgerüstet, damit diese die Chips erkennen. 9800 Franken kostete die Infokampagne und jährlich wiederkehrend 1500 Franken für Lizenzen.

Gleichzeitig hält der Stadtrat fest, dass mit dem Wegfall des Drucks der Jahresvignette 3200 Franken gespart werden, dass die Erfassung der Kundendaten sowie das Ausliefern der Container durch eine Person der Arbeitsintegration ausgeführt worden sei und diese Lohnkosten nicht das Budget des Werkhofs belasten, und dass die Kosten für das Beschaffen der Container und Chips an die Kunden weiterverrechnet wurden. Das Recycling der alten Container sei unentgeltlich.

Lastwagenchauffeur sieht, ob Abo bezahlt ist

Die Umstellung sei verschiedentlich geprüft worden, darunter aufgrund von Erfahrungen in Zürich und St.Gallen, so der Stadtrat. Der grosse Vorteil sei die einfachere Beschaffung kundenseitig. Weiter schreibt er, dass aus dem Verkaufspreis des Chips (20 Franken) kein Gewinn entstehe. Ein Chip koste 6 Franken, der Rest decke den Aufwand für Administration, Programmierung, Montage und Versandspesen.

Bei den erfragten Mehrkosten nennt der Stadtrat einzig die Lizenzgebühren von 1500 Franken. Die Rechnungen werden nur noch auf Wunsch per Post und ansonsten per Mail verschickt werden. Für den Zahlungs- und Mahnprozess sei mit rund 20 Stunden Aufwand zu rechnen. Kosten gespart werden könnten durch den Wegfall des Vignetten-Verkaufs über die verschiedenen Schalter.

Zum Schluss stellt Müller die Frage, welche Daten erhoben und wo diese gespeichert werden. Auf einer Plattform für den Bestelleingang würden Kundeninfos wie Name, Adresse, Standort und Container gespeichert, so die Antwort. Für den Lastwagenchauffeur sei über eine zweite Plattform ersichtlich, ob das richtige Abo gelöst und bezahlt wurde. «Alle Daten werden in einem Rechencenter in der Schweiz gespeichert.»