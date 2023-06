Aarau Stadtpräsident zum Schul-Deal: «Für uns war wichtig, dass sich unsere beiden Kantonsschulen entwickeln können» Die Kantonsschulpläne von Regierungsrat Alex Hürzeler bringen für Aarau grosse Veränderungen. Eingefädelt hat dies die Stadt.

Stadtpräsident Hilfiker sagt, man habe sich in den Verhandlungen schnell gefunden. Bild: Sandra Ardizzone / AAR

Die Mittelschulplanung im Aargau ist mit dem Start der Vernehmlassung einen Schritt weiter – und das offizielle Aarau ist zufrieden: «Für uns war wichtig, dass sich unsere beiden Kantonsschulen gestärkt werden und sich langfristig entwickeln können», betont Stadtpräsident und FDP-Grossrat Hanspeter Hilfiker. Wichtig war dafür der Vorschlag des Stadtrats, das Zelgli-Schulhaus dem Kanton anzubieten und in der Telli ein Oberstufenzentrum anzusiedeln. Die Distanz zwischen Alter Kanti und Telli war schon länger Thema. So kann der Kanton aus dem Baurecht in der Telli austreten und im Rössligut neue Turnhallen für die Alte Kanti errichten. Für die Stadt mit ihrer Hallenknappheit ein Segen.

24,26 Millionen Franken würde der Kanton der Stadt noch zahlen müssen, wenn der Tausch wie geplant stattfindet. Nicht für das Land: «Der Flächenabtausch geht fast auf den Quadratmeter auf», so Hilfiker. Allerdings wirft der Kanton als Immobilie das Hallenbad und die Turnhallen in der Telli in den Topf, die Stadt die Schulanlage Zelgli – und die gehört zum städtischen Tafelsilber. Deshalb die Ausgleichszahlung. Das Geld kann Aarau gut brauchen, um das neue Oberstufenzentrum in der Telli mitzufinanzieren. «Sowohl die Stadt als auch der Kanton haben Schätzer beauftragt, um den Wert der Liegenschaften zu quantifizieren», sagt Hilfiker. «Wir haben uns dann in den Verhandlungen recht schnell gefunden.»

Hallenbad: Auffrischung für weitere 10 bis 15 Jahre

In der Vernehmlassung steht, Hallenbad und Turnhallen samt Land, heute teilweise im Besitz des Kantons, würden ins Eigentum der Ortsbürgergemeinde übergehen. Der Betrieb des Hallenbades soll aber von der Einwohnergemeinde übernommen werden. Bereits heute bezahlt sie jährlich gegen 120’000 Franken daran. Künftig wird sie die insgesamt rund 400’000 Franken selber stemmen müssen. Die Stadt sei gewillt, das zu tun, betont Hilfiker: «Wir wollen vorerst ein Hallenbad in Aarau behalten; deshalb haben wir seit Jahren knapp acht Millionen Franken für die Sanierung und Erweiterung im Finanzplan eingestellt.»

Hier werde es Anpassungen geben, das Gebäude braucht aber eine Auffrischung. «Es soll sicher noch zehn bis fünfzehn Jahre weiterbetrieben werden», sagt Hilfiker. Danach, so hofft der Stadtpräsident, ist die regionale Lösung gebaut: ein Hallenbad mit 50-Meter-Schwimmbecken, idealerweise lanciert durch die «aarau regio»-Gemeinden. Als Standort wurde im regionalen Schwimmbadkonzept von 2018 Entfelden – bei der Badi – ins Auge gefasst. Das regionale Sportanlagenkonzept, das im September 2023 durch Aarau Regio vorgestellt wird, bestätigt diese Rahmenbedingungen, so Hilfiker, der auch Präsident des Planungsverbandes ist.

Ebenfalls noch dieses Jahr sollen Einwohnerrat und Ortsbürger einen Entscheid zum vorgesehenen Landabtausch mit dem Kanton fällen. Die Details dieser Vorlagen werden im dritten Quartal ausgearbeitet.