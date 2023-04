Aarau Stadtmusik ist bereit für ihr Galakonzert – mit besonderem Gast und erstmals in der Alten Reithalle Das Konzert im Mai bringt viel Filmmusik und einige weitere musikalische Höhepunkte.

Die Stadtmusik Aarau bei einer Probe mit dem Solisten Patrick Herta. Bild: Urs Wilhelm/zvg

Endlich: Die Stadtmusik Aarau kann ihr bevorstehendes Galakonzert Anfang Mai in der umgebauten Alten Reithalle spielen. Und erst noch mit einem interessanten Gast: Der junge Rheinfelder Solist Patrick Herta wird das Programm mit seinem Marimbaphon ergänzen. Das klingt dann ungefähr so:

Video: Youtube

Das Programm des Galakonzerts unter Dirigent Silvan Hof umfasst auch Musik aus Filmen («Star Wars», «Aladdin», «Jurassic Park» und «How to Train Your Dragon») und Stücke wie «Viva Musica» (Alfred Reed) und «The Wall» (nicht Pink Floyd, sondern Otto M. Schwarz).

Die Stadtmusik Aarau (Präsidentin: Margrit Stüssi) gibt es bereits seit 1853. Sie hat über 60 Mitglieder; am Galakonzert werden 55 musizieren. «Unser Korps hat ein relativ tiefes Durchschnittsalter, viele Musikerinnen sind zwischen 25 und 40 Jahren alt», sagt Vorstandsmitglied Carine Greminger. «Die Besetzung ist vielfältig, wir haben sogar eine Cellistin.» Speziell sei die Zusammenarbeit der Tambouren mit jenen der Kadetten Aarau, den Tambouren der Harmoniemusik Buchs und der Musikgesellschaft Möriken-Wildegg – sie werden am Galakonzert ebenfalls einen Auftritt haben.

Während andere Vereine und Musikformationen nach Corona feststellen mussten, dass die Mitgliederzahl sinkt, hat die Stadtmusik dieses Problem kaum: «Die Anzahl hat sich seit Corona nicht gross verändert», sagt Greminger. «Während Corona spielten wir in kleinen Formationen, sobald es erlaubt war, was die Motivation hochhielt.» Geprobt wird am Donnerstagabend unter dem Dach der Kaserne Aarau, im Probelokal des Militärspiels.

Die Stadtmusik beim Umzug zum Eidgenössischen Turnfest 2019. Bild: Andre Albrecht

Wer das Galakonzert verpasst, kann die Stadtmusik am Maienzug (Umzug und Konzert im Spital) oder vor dem Bachfischet sehen. Ausserdem spielt sie an der Generalversammlung der Schweizer Ortsbürgergemeinden, die dieses Jahr in Aarau stattfindet. Die Bewohner des «Herosé» dürfen sich ebenfalls auf das traditionelle Konzert im Altersheim freuen. «Wie jedes Jahr haben wir auch ein Kirchenkonzert Ende November in der Stadtkirche», so Greminger. Einmalig ist zudem – verbunden mit einer Musikerreise ins Bündnerland – ein Konzert in Schuls GR geplant.