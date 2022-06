Aarau Stadtmuseum präsentiert das grösste Puzzle von Aarau Das Stadtmuseum Aarau feiert zusammen mit dem Spielwarenladen Spielstatt die Vollendung des grössten Puzzles der Stadt – ein Dschungelbild – morgen Donnerstag, 16. Juni. Das Puzzle kommt im Foyer des Stadtmuseums zu hängen. Die Einweihung ist auch gleich der Startschuss für eine Puzzle-Sommer-Challenge.

Das grösste Puzzle von Aarau hat 33'600 Puzzleteile und zeigt Educa Borras Tier- und Pflanzenwelt. Zur Verfügung gestellt

Ein Puzzleteil hat eine Grösse von knapp zwei auf zwei Zentimeter – 33'600 Puzzleteile zusammengesetzt ergeben ein Bild von rund sechs auf eineinhalb Meter. Ein solches Puzzlebild wird morgen Donnerstag, 16. Juni, im Foyer des Stadtmuseums Aarau feierlich eingeweiht. Es wurde von der Aarauer Bevölkerung 2019 in Tausenden von Arbeitsstunden zusammengesetzt und zeigt Educa Borras Tier- und Pflanzenwelt. Es ist das grösste Puzzle von Aarau.

Die Idee des Puzzle-Projekts war ein Ausfluss der im Jahr 2018 stattfindenden Ausstellung «Play»: Ein interaktives Ausstellungsformat zum Thema «Digitales Spielen». Annette Rutsch, Mitarbeiterin des Stadtmuseums Aarau, erinnert sich: «Wir hatten bereits während der Ausstellung immer wieder analoge Angebote. Im Anschluss an die Ausstellung wurde dann in Kooperation mit ‹Spielstatt›, dem Aarauer Spielladen, im Frühjahr 2019 das Projekt ‹Grösstes Puzzle von Aarau› lanciert.» Jede und jeder war willkommen, im Stadtmuseum zu puzzeln. Das Puzzle war in zehn Teilpuzzles à 3600 Teile aufgeteilt.

Dank der Stammpuzzler wurde das Dschungelpuzzle im Sommer 2019 vollendet. Zur Verfügung gestellt

«Den Stammpuzzlern brachten wir Kaffee»

In den folgenden Wochen beugten sich immer wieder Interessierte über die bunten Puzzleteilchen im Stadtmuseum. «Es waren aber die Stammpuzzler, die die grösste Arbeit leisteten», so Rutsch.

«Für sie wurde das Puzzeln zu einer Art Ritual. Sie waren jeweils schon fast in einem meditativen Zustand. Hin und wieder brachten wir ihnen Kaffee.»

Eine Zeit lang waren auch wir, die Mitarbeiter, im Puzzlefieber, erinnert sich Annette Rutsch: «Es wurde immer schwieriger, rechtzeitig zu den Meetings zu kommen.» Das Stadtmuseum organisierte zusätzlich einzelne Events: Einmal fand eine Puzzle Night statt, an der bis spät in die Nacht hinein Puzzleteile zusammengesetzt wurden.

Ursprünglich war geplant, das Puzzle in ein paar Wochen fertigzustellen. Bald wurde aber klar, dass das Projekt länger dauern würde. «Weil wir Platz schaffen mussten für andere Ausstellungen, wurden einige Teilpuzzles in einer zweiten Phase ausquartiert», sagt Rutsch. An den Satellitenorten: Naturama, Aarau Info, Stadtbibliothek, Rathaus und Kunsthaus wurde in der Folge fleissig weiter gepuzzelt. Im Sommer 2019 waren die zehn Teilpuzzles vollendet.

Das Puzzle war in zehn Teilpuzzles aufgeteilt. Gepuzzelt wurde auf Platten. Zur Verfügung gestellt

Es ist bereits ein neues Puzzle bestellt

Gepuzzelt wurde auf Platten, die entstandenen Teilpuzzles wurden nach ihrer Fertigstellung wieder ins Stadtmuseum zurückgebracht. Pandemiebedingt blieb aber die «Verpuzzelung» der zehn Teilpuzzles zu einem grossen Ganzen aus. Bis jetzt: «Der Hausdienst hat nach optimaler Vorbereitung die Puzzleteile aufgeklebt und die Teilpuzzles miteinander verbunden.»

Morgen Donnerstag, 16. Juni, um 18.30 Uhr wird das Gemeinschaftsprojekt feierlich eingeweiht. Das Dschungelbild mit 33'600 Puzzleteilen wird ganz prominent im Foyer ausgestellt. Dieser Anlass dient gleich noch als Startschuss für eine neue Puzzle-Sommer-Challenge. Das neue Puzzle ist kleiner als das letzte und bereits bestellt, verrät Rutsch. «Das Sujet ist eine Überraschung.»