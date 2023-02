Aarau Stadtbibliothek muss vor dem Untergang gerettet werden – und das in nur 45 Minuten Es ist natürlich nur ein Spiel: Das Team der Stadtbibliothek hat für ihren «Escape-Room» nachgedoppelt und ein zweites Rätsel entwickelt. «Bibliotheca Magica» kann ab sofort gebucht werden.

Der Flyer für das «Escape-Room»-Spiel «Bibliotheca Magica» in der Stadtbibliothek Aarau. zvg

Eigentlich ist es ein Ort der Gemütlichkeit und des Schmökerns: die Stadtbibliothek am Graben in Aarau. Doch unter dem Dach der Liegenschaft mit Baujahr 1780 gibt es ein Mansardenzimmer, in dem andere Regeln gelten. Hier treibt der Puls, rast das Herz und treibt es einem den Schweiss auf die Stirn: Seit 2019 gibt es hier einen «Escape-Room» (Flucht-Raum); einen eigens eingerichteten Raum, in dem eine Gruppe von zwei bis sechs Personen verschiedene Rätsel lösen muss. Gelingt das nicht innert 45 Minuten, ist das Spiel verloren.

Ein Angebot, mit dem die Stadtbibliothek voll ins Schwarze traf: Bereits kurz nach der Lancierung war die Nachfrage höher als gedacht. Jetzt hat das Team der Stadtbibliothek nachgedoppelt: Mit «Bibliotheca Magica» wurde ein zweites Spiel entwickelt, das ebenfalls in der Mansarde gespielt wird. Müssen beim Spiel «5 vor 12» zwei verschwundene Klimaaktivisten gefunden werden, geht es diesmal darum, die Stadtbibliothek vor dem Untergang zu retten.

Die Stadtbibliothek Aarau im Hübscher-Haus am Graben. Katja Schlegel

Entwicklung war sehr anspruchsvoll

«Die Rückmeldungen auf das erste Spiel waren so gut, dass wir unseren Besucherinnen und Besuchern eine zweite Herausforderung bieten wollten», sagt Sheila Brogli, Leiterin Administration und als glühender Escape-Room-Fan federführend beim neuen Projekt. Entwickelt hat Brogli «Bibliotheca Magica» selbst, mit Hilfe einer Praktikantin. Eine tolle Erfahrung, aber auch eine echte Knacknuss, wie sie sagt: «Rätsel zu entwickeln, die in der Praxis genauso funktionieren wie in der Theorie, ist extrem anspruchsvoll.»

Beide Spiele können online gebucht werden (ab 13 Jahren) und kosten pro Person 15 Franken. Geht bei «5 vor 12» jeweils ein Franken an die Aufwertung einer Wildhecke auf der Zurlindeninsel, wird bei «Bibliotheca Magica» ein Franken an das neue Naturförderprojekt des Juraparks Aargau in Mandach gespendet.