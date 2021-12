Forderungen Aarau soll nachhaltiger werden – Stadtrat begrüsst Forderungen der Grünen und der GLP teilweise Ginge es nach den Grünen und der GLP, würde bis 2030 auf jedem Dach im Besitz der Stadt eine Fotovoltaikanlage thronen. Der Stadtrat hat nun zu den ersten der 20 geforderten Massnahmen Stellung genommen.

Ginge es nach den Grünen und den Grünliberalen, wäre bis 2030 auf jedem stadteigenen Gebäude eine Solaranlage zu finden. Michael Küng (2.11.2021)

Einen ganzen Strauss an Massnahmen, ein Antragsdossier mit insgesamt 20 Eingaben bezüglich des Klimaschutzes, reichten die Aarauer Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte der Grünen und der Grünliberalen Partei am 25. Juni 2021 ein. Mehrere Vorstösse daraus betreffen die städtischen Liegenschaften und Flächen. Nun hat der Stadtrat die ersten drei davon behandelt.

In einem Postulat forderten die Antragstellenden, dass die Stadt künftig ihre Liegenschaften so baut oder sanierte, dass deren Fassaden für die Gewinnung von Sonnenstrom genutzt werden können. Ausnahmen wären möglich, wenn der Ortsbildschutz oder Auflagen der Denkmalpflege dagegen sprächen. Zudem wäre bei wegen übermässiger Verschattung bei sehr schlecht geeigneten Fassaden stattdessen auch eine Fassadenbegrünung möglich.

Studie soll wirtschaftliches Potenzial ermitteln

Der Stadtrat begrüsst das Postulat, wie er nun in der betreffenden Botschaft an den Einwohnerrat schreibt. «Bei zukünftigen Neubauten oder Totalsanierungen wird jeweils geprüft, ob die Fassade zur Gewinnung von Sonnenstrom genutzt werden kann.» Falls ja, werde dem Einwohnerrat der entsprechende Kredit unterbreitet. Das Postulat wird an den Einwohnerrat überwiesen.

Ebenfalls Zuspruch findet die Motion für Fotovoltaikanlagen auf verbauten Flächen. Bis 2030 sollen geeignete Freiflächen im Besitz oder direkten Einfluss der Stadt mit Solarstromanlagen ausgerüstet sein, so die Forderung. Dafür solle der Stadtrat dem Einwohnerrat einen Kreditantrag stellen.

Aarau verfüge über diverse solcher Flächen, auf denen Solarstromanlagen sinnvoll umgesetzt werden könnten, so die Antwort des Stadtrats. Und weiter:

«Insbesondere die Kombination mit Ladestationen auf Pendlerparkplätzen scheint interessant.»

Es werde nun eine Studie zur Ermittlung des wirtschaftlichen Potenzials aller städtischen verbauten Flächen inklusive Umsetzungsfahrplan und Rahmenkredit erstellt. Daraus werde dann eine Strategie abgeleitet und dem Einwohnerrat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Aufrüstung aller Dächer bis 2030 nicht realisierbar

Kein Gehör fand hingegen die Forderung der Antragsstellenden, alle städtischen Gebäude «so schnell wie möglich, spätestens aber bis 2030» mit Fotovoltaikanlagen nachzurüsten. Der Stadtrat verweist auf die im Februar 2021 verabschiedete Klimastrategie, welche bereits Massnahmen definiere, die die Produktion von erneuerbarer Energie, namentlich der Nutzung des Potenzials auf eigenen Dächern, erhöhe.

Zudem sei eine vollständige Nachrüstung der Liegenschaften bis 2030 wirtschaftlich nicht realisierbar, zumal erst geklärt werden müsse, welche Dächer vor einer Aufrüstung mit einer Solarstromanlage saniert werden müssten. Der Stadtrat hält fest: «Aufgrund der Abhängigkeit zu den Modernisierungszyklen, den bereits ergriffenen Massnahmen und den geplanten Etappen sowie den offenen Fragen, kann die Motion in der vorliegenden Form nicht erfüllt werden.» Die Motion könne daher nicht überwiesen werden.