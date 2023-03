Aarau Stadt macht statt Minus ein grosses Plus – doch es gibt ein kleines «Aber» Weil die Steuereinnahmen entgegen der Annahmen nicht eingebrochen sind, schliesst die Jahresrechnung 2022 der Stadt Aarau erneut viel besser als erwartet ab. Vor allem die Firmensteuern schenkten mehr ein, als man gedacht hätte.

Der Wegfall der Neuen Aargauer Bank als eine der grössten Steuerzahlerinnen Aaraus konnte durch die Beiträge anderer Unternehmen gut verkraftet werden. Bild: Michael Küng (25.8.2020)

Auf den ersten Blick ist die Nachricht erfreulich: Aarau hat wieder einen guten Jahresabschluss gemacht, statt dem im Budget erwarteten Minus von 1,8 Millionen Franken resultierte 2022 ein Plus von 7,5 Millionen. Möglich wurde dies hauptsächlich durch höhere Steuereinnahmen: 92,8 Millionen waren es insgesamt; 7,4 mehr als erwartet. Im Vergleich zu 2021 waren es aber nur rund 100 000 Franken mehr.

Als man im Frühling 2021 das Budget für 2022 zusammensetzte, war man vorsichtig, erklärt Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker. «Die Steuereinnahmen sind entgegen der Annahmen aber nicht eingebrochen, sondern liefen so weiter wie vor der Pandemie.» Die Steuern natürlicher Personen lagen am Schluss um 1,7 Millionen Franken über den Erwartungen. Viel höher waren die Steuerzahlungen der Firmen mit fast 4 Millionen Franken über dem Budget.

So befürchtete die Stadt hohe Einbussen wegen der Komplettübernahme der Neuen Aargauer Bank durch die Credit Suisse und damit dem Wegfall eines sehr wichtigen Steuerzahlers. Dieser war zwar «sehr bedeutend», wie Hilfiker sagt, wurde aber unerwartet gut durch andere Firmen kompensiert.

Bedeutende Firmen zahlen in Aarau Steuern

Aarau verfügt über einige mittelgrosse Dienstleistungs- und Industriebetriebe, die der Stadt Jahr für Jahr gutes Geld bringen. Zum Beispiel Rockwell Automation, obwohl die Produktion selbst nicht mehr in Aarau ist, dazu Swissgrid oder das im Kern-Areal angesiedelte, britische Medizinaltechnikunternehmen Smith & Nephew.

Auch die Energiewirtschaft, verschiedene Banken und Versicherungen, oft mit Regionalsitzen in Aarau, oder KMU aus unterschiedlichsten Branchen sind wichtige Steuerzahler. Die wohl grösste Steuerzahlerin ist die Kantonalbank, wobei sie, als öffentlich-rechtliche Staatsanstalt organisiert, steuerrechtlich als natürliche und nicht als juristische Person gilt.

Fondsreserve musste angezapft werden, Dividenden der Eniwa sinken

Nebst den Steuern erhält Aarau Einnahmen unter anderem aus ihrem Anlagefonds oder aus den Dividenden der Eniwa. Ersterer hat 2022 aber, nach drei positiven Jahren, 11,3 Millionen Franken weniger eingebracht und musste durch eine Entnahme aus der Schwankungsreserve ausgeglichen werden.

«Konjunkturelle Unsicherheiten und die geopolitische Lage führten zu diesem negativen Ergebnis», schreibt die Stadt in ihrem Jahresbericht dazu. Man hatte sogar erwartet, dass sich der Fonds noch schlechter entwickeln würde. «Wir profitieren davon, dass der Fonds nicht nur in Aktien und Obligationen investiert ist, sondern auch Darlehen an die Stadt gewährt hat, das stabilisiert in dieser Situation», erklärt Hanspeter Hilfiker.

Der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker. Bild: Sandra Ardizzone

Der Anlagefonds hatte bis Ende 2022 eine Planrendite von 1,2 Prozent. Was darüber war, wanderte in den Schwankungstopf, der nun angezapft wurde. Rund 7 Millionen Franken Reserve bleiben dort noch übrig. Die Entnahme sei kein Problem, betont Hilfiker: «Seit der letzten Negativrendite im Jahr 2018 konnten wir immer einzahlen, der Topf war mit rund 20 Millionen prall gefüllt. Er ist auf 18 Prozent des Fondsvermögens limitiert.»

Auf das Jahr 2023 wurde der Planertrag auf 3,4 Prozent angehoben, das entspricht der durchschnittlichen Rendite der letzten zwanzig Jahre. Eine negative Abweichung davon lässt sich nochmals durch eine Entnahme aus dem Schwankungstopf decken. Hilfiker hofft nicht, dass dies nötig sein wird: «Seit Bestehen des Fonds folgte auf ein negatives immer ein positives Renditejahr.»

Etwas weniger hoch als budgetiert war 2022 auch der Dividendenertrag der Eniwa mit knapp 6 Millionen Franken, rund 300 000 weniger. Wegen den deutlich höheren Einkaufspreisen für Energie sei es für 2023 bereits absehbar, dass die Dividenden der Eniwa deutlich kleiner werden.

«Abrechnungsstau» verfälscht ein wenig die Zahlen

Weiter in der Jahresrechnung ersichtlich ist ein vermeintlich tiefer Realisierungsgrad der Investitionen. Doch dieser Schein trügt: Es handelt sich dabei nicht um einen Investitionsstau, sondern eher um einen «Abrechnungsstau». «Diverse Projekte sind in Arbeit oder ausgeführt, aber noch nicht abgerechnet», sagt Hanspeter Hilfiker. Dies verfälsche die Zahlen ein wenig.

«Die Schlussabrechnung der Alten Reithalle liegt etwa noch nicht vor. Und bei den Strassenbauprojekten werden wir künftig noch stärker darauf achten, dass die Rechnungen zeitnah eingefordert werden.» Gebaut werde aktuell auch viel: Maienzug- oder Herzogplatz, Kettenbrücke oder Bach- und Buchserstrasse sind im Bau und erst teilweise abgerechnet.

Wird eine Steuerfusssenkung wieder zu einem Thema?

Seit Jahren ist Aarau bekannt für ein grosses Nettovermögen. Dieses ist auch 2022 gestiegen – von 138 auf 141 Millionen Franken. Pro Kopf sind es 6438 Franken, Ende 2021 waren es 6328 Franken. Wird von den bürgerlichen Parteien dieses Jahr wieder eine Steuerfusssenkung gefordert?

«Die finanzielle Situation ist stabil», sagt Hanspeter Hilfiker. Auf 2023 hatte der Stadtrat eine Senkung von 97 auf 94 Prozent vorgeschlagen; der Einwohnerrat genehmigte nur 96 Prozent. «Ich bin persönlich nach wie vor der Ansicht, dass 94 Prozent vertretbar wären.» Der Stadtrat werde sich aber erst in den nächsten Monaten vertieft mit dem Budget 2024 und dem Steuerfussvorschlag auseinandersetzen.