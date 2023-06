Aarau SRK Aargau-Solothurn ruft am 14. Juni zum Blutspenden auf, «um einen zu tiefen Bestand über die Ferienzeit zu verhindern» In den Sommerferien verzeichnet die Stiftung Blutspende SRK Aargau-Solothurn erfahrungsgemäss weniger Blutspenden als sonst, da viele potentielle SpenderInnen in den Ferien sind. Darum will der Blutspendedienst die Bevölkerung mit einer Aktion am 14. Juni auf dem Bahnhofplatz in Aarau zum Spenden animieren.

Am 14. Juni ist Weltblutspendetag. Bild: Mario Heller

700 Blutspenden werden in der Schweiz im Durchschnitt pro Tag benötigt. «Die Blutspende mit der richtigen Blutgruppe zur richtigen Zeit bereitzustellen, bedingt einer akribischen Planung und komplexen Organisation im Hintergrund», sagt Barbara Mihm, Operative Leitung der Stiftung Blutspende SRK Aargau-Solothurn.

Vor allem die Sommerferien stellen den Blutspendedienst dabei vor eine grosse Herausforderung. Nicht nur, weil viele im Ausland unterwegs sind, sondern das schöne Wetter lieber in der Badi geniessen, als ins Spendenzentrum. Eine weitere Herausforderung sind die Sperrfristen für Ferienrückkehrer: Denn wer in gewissen Ländern Ferien macht, ist für das Blutspenden gesperrt. Darum bittet die Blutspendeorganisation noch vor den Sommerferien einen Termin zur Blutspende zu vereinbaren. «So können wir einen zu tiefen Bestand über die Ferienzeit hoffentlich verhindern», sagt Barbara Mihm.

Weltblutspendetag am 14. Juni

Eine gute Gelegenheit bietet die Blutspendeaktion zum Weltblutspendetag am 14. Juni auf dem Bahnhofplatz in Aarau. Der Blutspendebus ist von 11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. «Kommen Sie vorbei und spenden Sie in entspannter Atmosphäre Blut,» fordert Mihm die Bevölkerung auf. Termine können online reserviert werden.

Wer kann Blut spenden?

Blutspenden kann jede Person, die bei der ersten Spende zwischen 18 und 60 Jahre alt ist, sich gesund fühlt und mindestens 50 kg wiegt. Gespendet werden kann in den Blutspendezentren in Aarau, Baden, Muri, Olten, Solothurn und Zofingen, im Blutspendebus an den Standorten Menziken, Brugg und Grenchen sowie bei zahlreichen Blutspendeaktionen in den Gemeinden. Spendenden wird empfohlen, einen persönlichen Termin telefonisch oder online zu vereinbaren und vorgängig den Online-Spendecheck durchzuführen. (zen)