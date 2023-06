Trendsportart Sprünge über Hausdächer, Überschläge über Treppen – Aarau wird zum Parkour-Gelände Am Samstag und Sonntag werden sich die schweizweit 100 besten Parkour-Athletinnen und -Athleten durch die Stadt bewegen.

2021 wurde mit der Swiss Parkour Tour der Auftakt der Zwischennutzung auf dem Torfeld Süd gefeiert. Bild: Fabio Baranzini

In Aarau werden am Wochenende die physikalischen Grundgesetze über den Haufen geworfen: Die Swiss Parkour Tour macht zum dritten Mal Halt in der Stadt. Parkour ist die Kunst, sich möglichst kreativ und effizient durch den urbanen oder natürlichen Raum zu bewegen. Spektakulär, aber nie risikofreudig.

Während sich der Anlass in den letzten beiden Jahren auf die Brache im Torfeld Süd konzentriert hat, werden sich die gegen 100 erwachsenen Athletinnen und Athleten und gegen 60 Kinder diesmal in der ganzen Stadt bewegen. Als Spots angepeilt werden unter anderem die Igelweid, die Markthalle oder die Alte Reithalle. Organisiert wird der zweitägige Anlass vom Schweizer Parkour Verband, kurz SPKA, in Zusammenarbeit mit dem Aarauer Verein Nurf.

Infos zu den Outdoorspots und dem Programm auf www.swissparkourtour.ch