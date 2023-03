Aarau «Nicht nachvollziehbar»: FDP kritisiert Entscheid des Stadtrats, den Spittelgarten wieder zu öffnen Obschon durch die nächtliche Schliessung des Spittelgartens eine deutliche Verbesserung für die Anwohnerinnen und Anwohner eingetreten war, weil sie sich über Littering und Lärm beklagt hatten, will der Stadtrat die Tore wieder rund um die Uhr offen halten. Die FDP hat dafür wenig Verständnis.

Der Spittelgarten befindet sich unterhalb der Stadtkirche, etwas erhöht von den Häusern der Halden. Bild: Nadja Rohner

Ende Februar hatte die Stadt bekanntgegeben, dass sie innerhalb der Abteilung Sicherheit ein neues «SIP»-Team schafft. «SIP» steht für «Sicherheit, Intervention, Prävention». Das Team wird ab Sommer an drei Nächten pro Woche in der Stadt unterwegs sein und dort «einen respektvollen und konfliktfreien Umgang im öffentlichen Raum fördern und das subjektive Sicherheitsempfinden stärken»,

Wenige Tage später teilte die Stadt dann mit, dass – als eine der Konsequenzen dieses Pilotprojekts – der Spittelgarten nachts nicht mehr abgeschlossen wird. Die testweise Schliessung mittels Toren hatten Lärm- und Litteringgeplagte Anwohner 2021 errungen, obwohl der Stadtrat sich zuerst gesträubt hatte. Für die Anwohner hat sich die Situation seither verbessert. Weil aber der Stadtrat nach eigenen Angaben das Ziel verfolgt, dass in Aarau alle öffentlichen Plätze rund um die Uhr frei zugänglich sein sollen, wird der Spittelgarten mit Unterstützung der «SIP» künftig wieder offen stehe.

Seit 2021 wird der Spittelgarten nachts abgeschlossen. Bild: Nadja Rohner

Die FDP-Fraktion ist darob «irritiert»: Der Entscheid sei« nicht nachvollziehbar», schreibt Brigitte Vogt in einer Anfrage an den Stadtrat. Sie kritisiert implizit, dass die Schliessung des Spittelgartens, die als Testlauf bis Ende 2022 angesetzt ist, trotz der Wirksamkeit wieder aufgehoben wird. «Für wie verbindlich werden Ergebnisse von Testläufen, auch künftige, im Stadtrat erachtet?», will Vogt wissen; und fragt, was denn die Anwohnerschaft davon halte.

Die FDP-Einwohnerrätin erkundigt sich auch, ob für den Spittelgarten unterhalb der Stadtkirche, der im Gegensatz zu anderen Pärken und Plätzen nur Aufenthalts- und nicht Durchquerungsort ist, eine Ausnahme vom Öffnungsgrundsatz gemacht werden könnte. Vogt schreibt: «Weshalb sieht der Stadtrat in der Aufrechterhaltung der Schliessung des Spittelgartens nicht eher eine Entlastung für die neugeplanten Interventionsgruppe SIP? Es wäre ein Hotspot weniger, auf welchen sie Einfluss nehmen muss, was der Gruppe entsprechend mehr Kapazität für die Befriedigung all der weiteren Hotspots in der Stadt oder im Aareraum brächte.»