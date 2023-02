Aarau SP fragt: «Wann können wir mit einer Vorlage zur Aarebadi rechnen?» Vier SP-Einwohnerrätinnen machen Druck beim Stadtrat, um endlich zu erfahren, wie es am Aareufer weitergeht. Schon seit Jahren kämpft die SP für bessere Flusszugänge für Aareschwimmer – auch solche mit körperlicher Beeinträchtigung.

Die zweite Aarebadi, im August 1932, oberhalb des Eniwa-Kraftwerks in Aarau. Sammlung Stadtmuseum Aarau

«Ich gehe davon aus, dass nächstes Jahr konkrete erste Umsetzungsschritte für einen besseren Zugang zum Wasser am südlichen Aareufer erfolgen.» Das sagte der Aarauer Vizestadtpräsident Werner Schib im Juni 2022 zur AZ. Es ist ein lange gehegter Wunsch vieler Aarauerinnen und Aarauer, eine Aarebadi – in welcher Ausprägung auch immer – zu haben. Eine grosse Anlage, wie man sie etwa vom Letten in Zürich kenne, werde es in Aarau aber nicht geben, sagte Schib ebenso. Erstens sei die Bewilligungsfähigkeit fraglich und zweitens verhindere der stark schwankende Pegel eine fixe grosse Infrastukturbaute im oder am Wasser.

Ein kleines bisschen Urlaubsfeeling: Aare-Strändchen am Philosophenweg. Nadja Rohner

Vier SP-Einwohnerrätinnen lassen in Sachen Aarebadi aber nicht locker. In einer Anfrage verweisen sie auf eine Bürgermotion von Stephan Müller aus dem Jahre 2017, die Abklärungen diesbezüglich forderte. Der Stadtrat liess eine Machbarkeitsstudie erstellen.

«Diese wurde im April 2020 publiziert und aus der Studie geht hervor, dass eine vertiefte Untersuchung der Varianten 1 bei der alten Badeanstalt, der Variante 3 auf Höhe der Schwanbar, der Variante 4 beim Summertime empfohlen wird», schreiben die Einwohnerrätinnen Nora Riss, Irène Stutz, Leona Klopfenstein und Simone Silbereisen. Letztere hatte im September auch einen Vorstoss eingereicht, der einen besseren Zugang zur Aare auch für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen fordert, eventuell sogar einen Rollstuhllift.

Die vier Frauen wollen nun wissen, was der Planungsstand sei. Und auch, inwiefern die Stadt mit der Eniwa (als Kraftwerkbetreiberin, die einen Neubau plant) verhandelt habe, ob nicht doch eine grössere Aarebadi möglich wäre. «Werden oder wurden, wie von der Motion damals gefordert, mehrere Optionen (kleinere und grössere mit und ohne Bademeister und Bademeisterinnen) erarbeitet und vertieft geprüft?» Und: «Wann können wir mit einer Vorlage zur Aarebadi rechnen?»