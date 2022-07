Aarau Soziale Dienste: Arbeitsbereich Frühe Kindheit kommt vors Volk – und ein neues Familienzentrum in die Telli Die Sozialen Dienste in Aarau sollen einen neuen Bereich erhalten. Das kostet jährlich fast 800 000 Franken.

Die Sozialen Dienste der Stadt Aarau (Rathaus im Bild) sollen um den Arbeitsbereich «Frühe Kindheit» erweitert werden. Daniel Vizentini

Der Aarauer Stadtrat hat sich zum Ziel gesetzt, in der Legislaturperiode 2019–2022 die Bereiche Kind und Jugend zu fördern. Aufgrund der aus diesem Ziel heraus erarbeiteten Strategie «Frühe Kindheit» wurde ein Konzept verfasst und im Jahr 2021/2022 testweise umgesetzt. Im Rahmen dieses Konzepts hat die Stadt sieben verschiedene Massnahmen zur Unterstützung von Kindern im Alter von 0 bis 4 Jahren und ihren Bezugspersonen getroffen, wie etwa die Gründung eines Familienzentrums im Zwinglihaus in der Kirchbergstrasse oder der Einsatz von Familienlotsinnen für die Betreuung von Familien mit erhöhtem Unterstützungsbedarf.

Ein erstes Fazit weist nun darauf hin, dass sich die Massnahmen bewährt haben, verkündet der Aarauer Stadtrat in einer Botschaft an den Einwohnerrat: «Die Rückmeldungen der Eltern zeigen, dass die Angebote ein grosses Bedürfnis der Familien decken.» Parallel zu diesem Feedback hat die Stadt ausserdem die Meinung eines Experten eingeholt, und zwar die von Martin Hafen, einem national anerkannten Experte auf diesem Gebiet. Auch der war sehr zufrieden, wies in seinem Bericht aber darauf hin, dass die Massnahmen ihre Wirkung nur voll entfalten können, «wenn die erreichten Entwicklungsschritte auf Dauer gestellt werden».

380 Stellenprozente für 778'000 Franken beantragt

Die guten Rückmeldungen haben den Stadtrat nun dazu bewogen, den Arbeitsbereich Frühe Kindheit in die Regelstruktur überführen zu wollen, also als fixen Bestandteil der Sozialen Dienste einzuführen: So etabliere sie das letzte Puzzleteil eines Sozialdienstes, der die präventive Begleitung der Aarauer Kinder und Jugendlichen von der Schwangerschaft und Kleinkinderzeit (Frühe Kindheit 0 bis 4 Jahre) bis zum jungen Erwachsenenalter (Jugendförderung 13 bis 18 bzw. 25 Jahre) lückenlos gewährleiste.

Um die Frühbetreuung nun fix bei den Sozialen Diensten anzusiedeln, beantragt der Stadtrat beim Einwohnerrat einen Kredit zur Verstetigung des Arbeitsbereichs Frühe Kindheit mit jährlich wiederkehrenden Kosten von 778'000 Franken. Darin eingeschlossen sind 380 Stellenprozente, 100 davon für die Koordination des Bereichs mit internen und externen Akteuren und 280 für das Angebot selber: Neben dem bestehenden Familienzentrum im Zwinglihaus soll beispielsweise in absehbarer Zukunft eines in der Telli entstehen, wo die Firma AXA Investment Managers Schweiz der Stadt kostenfrei Räume zur Verfügung stellen will.

Da der Bereich Frühe Kindheit eine neue Aufgabe der Stadt Aarau darstellt und die Kosten die Schwelle von 300'000 Franken pro Jahr überschreiten, bedarf es neben dem – noch ausstehenden – Einwohnerratsbeschluss zwingend einer Volksabstimmung. Die hat der Stadtrat nun für den 27. November 2022 angesetzt.