Aarau Solaroffensive: Soll die Stadt Photovoltaikanlagen selbst betreiben – oder doch lieber die Eniwa? 1,8 Millionen Franken sind im Budget für neue Solaranlagen auf den Dächern städtischer Liegenschaften reserviert. Gebaut wurde aber noch nichts. Stadtrat Hanspeter Thür erklärt die Hintergründe.

Die grösste Photovoltaikanlage von Aarau wird derweil nicht von der Stadt betrieben, sondern von der Firma Weinkellereien Aarau. zvg

Als 2021 die grösste Photovoltaikanlage der Region auf dem Dach der Weinkellereien Aarau eingeweiht wurde, sagte Vizestadtpräsident Werner Schib als spassige Nebenbemerkung: Es wurme ihn schon, dass die nun grösste Aarauer Solaranlage nicht von der Stadt, sondern von einem Privaten betrieben werde. Dann offenbarte er aber, dass Aarau für 2022 rund 600'000 Franken für neue Solaranlagen ins Budget gestellt hatte.

Wenige Monate später winkte der Einwohnerrat die sogenannte Solaroffensive durch. Damals sagte Hochbau-Stadtrat Hanspeter Thür, die Turnhalle Schachen und einige Schulgebäude im Stadtteil Rohr würden noch 2022 mit Solarpanels ausgerüstet. Für 2023 seien zwölf weitere Dächer städtischer Liegenschaften in Abklärung für weitere Solaranlagen.

Die Turnhalle Schachen in Aarau dürfte demnächst mit Solarpanels ausgerüstet werden. Britta Gut

Thür intervenierte – es sei «noch nicht zu Ende gedacht»

Gebaut wurde bisher aber noch nichts. Den Grund gibt Hanspeter Thür nun auf Anfrage preis. Zwar wurden letztes Jahr die Kredite für die Solaranlagen eingereicht und auch vom Stadtrat bewilligt. Bevor aber die Bauaufträge ausgeschrieben wurden, intervenierte er.

«Ich habe gefunden, das ist noch nicht zu Ende gedacht», sagt er. «Man müsste zuerst die Grundsatzfrage klären.» Das heisst: Zuerst bestimmen, wer die Anlagen betreibt und wie die gewonnene Energie benutzt wird. Soll die Stadt alle Anlagen selbst bauen und betreiben oder doch lieber ein Partner mit Expertise wie die Eniwa? Soll der Strom ins Netz gespeist und damit Geld erwirtschaftet, oder soll alles nur im selben Gebäude genutzt werden?

Mögliche Lösung: Grosse Anlagen bei der Eniwa, kleine bei der Stadt

Der Aarauer Stadtrat Hanspeter Thür. Sandra Ardizzone

So sass der Stadtrat mit der Eniwa zusammen, im Raum stand die Idee einer sogenannten Contracting-Lösung, also dass die Eniwa auf Vertragsbasis gewisse Solaranlagen auf städtischen Dächern betreibt. Inzwischen wurde ein Vorschlag erarbeitet, wie dies genau aussehen könnte, was die Eniwa zu leisten hätte, wie viel Strom die Stadt beziehen würde, wie die Preise sein könnten.

Als wahrscheinlich gilt nun die Lösung, wonach die Eniwa – oder theoretisch auch ein anderer Anbieter – die grossen Photovoltaikanlagen realisiert und die Stadt die Energie zu einem gewissen Preis kauft. Bau, Betrieb und Unterhalt wäre aber Sache der Eniwa. Kleine Solardächer aber, die für private Anbieter wirtschaftlich nicht so attraktiv sind, würde die Stadt Aarau selbst betreiben.

«Das ist die Idee im Moment», sagt Hanspeter Thür. «Der Fachmann soll das machen, wo er Fachmann ist.» So müsste die Stadt auch weniger Investitionen tätigen. Entschieden sei aber noch nichts, der Stadtrat wird sich dem Thema demnächst annehmen.

1,8 Millionen sind bereits für die Solaroffensive reserviert

Immerhin seien inzwischen 1,8 Millionen Franken für die verschiedene Etappen der Solaroffensive im Stadtbudget eingetragen. Dazu hat die Stadt letztes Jahr den Auftrag erteilt, auf den Dächern aller städtischen Liegenschaften das Potenzial für eine Solaranlage abzuschätzen. Ist eine Anlage überhaupt möglich, wie viel Sonne scheint auf den Dächern, macht das Sinn? Das Resultat dieser Studie soll in den nächsten zwei Monaten eintreffen.