Aarau So beantwortet der Stadtrat die «Blitzer»-Anfrage von Urs Winzenried Will Aarau jetzt, da Städte im Aargau selber entscheiden dürfen, stationäre Radarfallen aufstellen? Wie steht der Stadtrat zum Vorwurf, dass dies mehr «eine Abzockerei» sei als eine Sicherheitsmassnahme? Die Fragen von Urs Winzenried wurden nun beantwortet.

Der erste fixe Verkehrsblitzer im Aargau steht seit 2020 in Baden. Er ist nach wie vor der einzige. Sandra Ardizzone

Das Thema der stationären Tempo- und Rotlichtblitzer beschäftigt Einwohnerrat und Ex-Kriminalpolizei-Chef Urs Winzenried (SVP) weiterhin. Nachdem der Grosse Rat im Juni entschieden hat, dass Gemeinden selber entscheiden können, ob sie feste Blitzeranlagen einsetzen wollen, reichte er beim Stadtrat eine Anfrage mit elf Punkten ein, die es für ihn zu klären gibt.

Nun liegt die Antwort vor – doch viel Inhalt bieten kann sie nicht. Der Stadtrat sagt zwar, dass er den Entscheid des Grossen Rats begrüsse. Zuvor hatte schon etwa Stadtpräsident und Grossrat Hanspeter Hilfiker gesagt, dass ihm eine Regelung mit strikter Bewilligungspflicht, wie sie der Regierungsrat vorgelegt hatte, «einfach administrativ zu aufwendig» erscheine.

Viel mehr kann der Stadtrat zum aktuellen Zeitpunkt aber auch nicht sagen. Denn wie er mehrfach in der Antwort an Urs Winzenried wiederholt, plane er derzeit nicht, in Aarau Blitzer aufzustellen. «Der Stadtrat wird sich dann mit der Thematik auseinandersetzen, wenn dies notwendig werden sollte», heisst es immer wieder.

Für 2024 werde kein Betrag für Blitzer ins Budget aufgenommen, für 2025 könne die Frage noch nicht beantwortet werden. Auf die Frage, ob Blitzer eine «Abzockerei» seien, heisst es schlicht: Der Stadtrat kann dem Vorwurf nicht zustimmen.