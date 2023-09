Aarau Sinkende Subventionen trotz steigender Anzahl Kinderbetreuungsplätze – Stadtrat erklärt, weshalb Im Vergleich zu den Vorjahren sinken die ausbezahlten Subventionen der Stadt. Auf eine entsprechende Anfrage aus dem Einwohnerrat schreibt der Stadtrat nun, dass ein Vergleich nicht möglich sei – und legt dar, weshalb.

Im Jahr 2022 hat die Stadt Aarau für die Subventionierung von Kinderbetreuungsplätzen total 1,85 Millionen Franken an Erziehungsberechtigte ausbezahlt. Budgetiert worden waren 2 Millionen Franken. 2021 hatte die Stadt noch 1,94 Millionen ausbezahlt.

Zwar scheine die Differenz zu den im Jahr 2021 geleisteten Subventionen gering, so die Grünen-Einwohnerrätinnen Petra Ohnsorg und Martina Niggli in einer Anfrage. «Im Jahr 2022 standen jedoch im Vergleich zum Vorjahr mehr Betreuungsplätze zur Verfügung und mehr Erziehungsberechtigte waren subventionsberechtigt.»

2019 – vor Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetzes, kurz KiBeG – wurden 2,36 Millionen Franken für noch weniger Betreuungsplätze ausbezahlt, so die Einwohnerrätinnen. «Diese Zahlen lassen vermuten, dass seit Einführung des KiBeG die Unterstützung pro Kind abgenommen hat beziehungsweise immer weniger Erziehungsberechtigte mit tieferen Einkommen Kinder fremdbetreuen lassen.»

Ohnsorg und Niggli wollten deshalb vom Stadtrat wissen, wie er sich die Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren erkläre und ob er bei der Elternbeitragsverordnung Massnahmen plane. Wie der Stadtrat nun in seiner Antwort schreibt, sei ein Vergleich mit Vorjahren aufgrund des Systemwechsels der Subventionen nur bedingt möglich.

Erst wurden Plätze subventioniert, heute die Kinder

Die Ausgangslage: Bis Ende Juni 2018 konnten Kindertagesstätten einen Leistungsvertrag mit der Stadt abschliessen und waren damit legitimiert, subventionierte Betreuungsplätze anzubieten. Dies betraf einzig drei Betreiber: Chinderhuus, Verein Erziehung und Bildung sowie die Gemeinnützigen Frauen. Die Berechnung der Elternbeiträge basierte auf dem steuerbaren Gesamteinkommen der letzten definitiven Veranlagung der Kantons- und Gemeindesteuern. Die Plätze in allen anderen Kindertagesstätten wurden nicht subventioniert.

Per August 2018 wurden die Gemeinden durch das kantonale KiBeG dazu verpflichtet, nicht mehr die Betreuungsplätze, sondern neu die Betreuung selbst zu subventionieren. Per 2020 wurde die Berechnung der Subventionen im städtischen Kinderbetreuungsreglement neu geregelt. Seither gilt: steuerbares Einkommen plus steuerlich abzugsfähige Liegenschaftsunterhaltskosten, zuzüglich Einkaufsbeiträge in die 2. Säule, zuzüglich Beiträge an die Säule 3a sowie 10 Prozent des steuerbaren Vermögens.

Ein weiterer Punkt: Bis Ende 2019 wurden Mittagessen subventioniert; niemand bezahlte mehr als 15 Franken. Heute werden – gemäss Vorgabe des KiBeG – auch die Mittagessen einkommensabhängig subventioniert; Gutverdiener bezahlen den vollen Betrag.

«Der beschriebene Systemwechsel, aber auch die daraus resultierenden neuen Berechnungsgrundlagen für die Anspruchsprüfung führen dazu, dass sich die Grundbeiträge der Eltern für die familienergänzende Kinderbetreuung je nach Berechnungsjahr unterschiedlich verhalten», schreibt der Stadtrat. Einen Vergleich der Zahlen mit denjenigen der Vorjahre anzustellen, sei deshalb nicht möglich.

Personal im Bereich FuSTA wird aufgestockt

Ähnlich tönt es in der Antwort auf die Frage, wie sich die Einkommensstruktur der Erziehungsberechtigten 2022 im Vergleich zur Einkommensstruktur 2019 präsentiere: Dieser Vergleich werde von den Sozialen Diensten nicht gestellt, weil ein solcher für die tägliche Arbeit irrelevant sei.

Zur Frage bezüglich geplanter Massnahmen schreibt der Stadtrat, dass er eine Stellenaufstockung im Fachbereich Familien- und Schulergänzende Tagesstrukturen (FuSTA) gutgeheissen habe. Gemäss Budget soll der bestehende und seit 2012 bestehende Etat von 120 Stellenprozenten um 1,5 Stellen aufgestockt werden. Der Entscheid für diese Aufstockung basiere auf einer externen Analyse der Personalsituation im Fachbereich FuSTA.

Laut Jahresbericht standen 2022 in Kinderkrippen 373,5 Plätze zur Verfügung (2021 waren es 364), in den Tagesstrukturen 183 (174) und in Tagesfamilien 35 (28). Gemäss Warteliste sank die Anzahl Kinder ohne Betreuungsplatz in Kinderkrippen von 29 auf 26, in Tagesstrukturen erhöhte sie sich von 6 auf 8. Bei den Tagesfamilien gab es keine Warteliste. Der Leistungsumfang für Kinder mit subventionsberechtigten Eltern ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken: in Kinderkrippen von 301 auf 287 und in Tagesstrukturen von 441 auf 437 Kinder. Der Leistungsumfang für Kinder mit subventionsberechtigten Eltern in Tagesfamilien ist hingegen von 14 auf 20 Kinder gestiegen.