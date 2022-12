Aarau Sieben Bäume hinter dem Parkhaus Behmen, Stadtbach wird offengelegt: Die Umbaupläne liegen auf Eigentlich geht es bei den Anpassungen am Stadtbach um Hochwasserschutz. Augenfällig wird aber die Neugestaltung des Behmenplatzes sein. Zuletzt wollte der Einwohnerrat gar einen «Stadtbachpark» erschaffen.

Am Behmenplatz, mitten in der versiegelten Fläche, stand im Sommer noch ein Baum. Er soll unter der Hitze gelitten haben und wurde später entfernt. Jetzt sollen sieben Bäume entlang des Gebäudes gepflanzt werden. Bild: Daniel Vizentini

An karger Asphaltfläche ist er fast nicht zu überbieten, der Platz hinter dem Wohn- und Geschäftshaus Behmen bei Bahnhof Aarau. Das Gebäude an sich hat zwar noch eine moderne, ansprechende Form. Die Umgebungsgestaltung aber stammt noch aus einer Zeit, an der rein funktionale Beton- und Asphaltplätze ohne Begrünung kein No-Go waren.

Noch älter ist die Ansicht, dass das Eindolen von Bächen eine gute Idee ist. Beides soll nun an heutige Erkenntnisse und Bedürfnisse angepasst werden: Im Bereich der Bachstrasse hinter dem Behmen-Gebäude wird in den kommenden Jahren der teils unterirdisch geführte Stadtbach freigelegt. Dazu werden entlang des Gebäudes sieben Bäume gepflanzt.

Dies geschieht zwar schon auch aus ästhetischen und klimaspezifischen Gründen. Hauptanstoss für die Änderung aber ist der Hochwasserschutz. Vor allem an der Behmenschalte nahe dem Aargauerplatz: Damit bei übermässigem Regen der Stadtbach im schlimmsten Fall nicht überflutet, wird dort die Bachsohle abgesenkt und der Querschnitt verbreitert.

Weiter oben wird der bereits offengelegte Abschnitt des Stadtbachs, der beschaulich entlang der Altbauten der Oberen Vorstadt fliesst, ebenfalls vertieft und verbreitert: Künftig wird der Bach dort zwischen 1 und 1,30 Meter tief (statt heute 0,70 bis 0,90 Meter) und zwischen 2,25 und 2,80 Meter breit (statt heute rund 1,55).

Der Aarauer Stadtbach fliesst beim Behmenplatz/der Oberen Vorstadt dicht an den Häusern vorbei. Der Kanal soll nun breiter und tiefer werden, weiter hinten wird er neu ebenfalls offengelegt. Bild: Daniel Vizentini

Hinter dem früheren Gebäude der Eniwa, wo künftig das Bezirksgericht einziehen wird, soll der Bach neu offen fliessen. Heute ist er nicht direkt eingedolt respektive fliesst nicht durch ein Rohr, sondern ist von einer Betonplatte überdeckt. Diese wird nun abgebrochen. An zwei Stellen wird eine Betondecke als Brücke für die Anfahrt zum Gebäude dienen. Die Parkflächen vor dem Bach werden aufgehoben.

Hinter dem Eniwa-Gebäude soll der Stadtbach künftig offen fliessen. Mit dem Parkieren dürfte es dann vorbei sein. Bild: Katja Schlegel

Sieben Bäume, Pflanzenbeet, begrünte Fassade, heller Asphalt

Ziel der Massnahmen ist laut technischem Bericht ein «möglichst wartungsarmer, langlebiger Bachkanal» mit genügender Kapazität. Nebst den Hochwasserschutzmassnahmen wird auch der Platz nebenan «im Sinne eines Stadtbachparks» verschönert, wie dies der Einwohnerrat vor bald einem Jahr forderte.

Im Bericht werden Pläne aufgeführt, die eine Reihe mit sieben Bäumen entlang des Behmen-Gebäudes zeigen. An der Kurve beim unteren Teil des Gebäudes käme auch eine lange, abgerundete Sitzbank aus Beton hin. Zwischen Bank und Gebäude würden die Bäume in einem grossen Pflanzenbeet stehen, das über die Tiefgarage entwässert werden soll.

Die Pläne zum künftigen «Stadtbachpark» Behmen. Bild: zvg

Auch die Fassade dahinter wird teilweise begrünt. Um sommerliche Hitze zu vermeiden, wird im Bereich der Sitzbänke auf hellen Asphalt gesetzt.

1,64 Millionen für die jetzigen Massnahmen

Die Kosten haben sich seit dem Einwohnerratsentscheid nicht verändert. Das ganze Hochwasserschutzprojekt bis nach Suhr kostet 4,5 Millionen Franken. 1,64 Millionen Franken betragen sie für die Massnahmen im Bereich Behmen: 170'000 Franken die bei der Behmenschalte, 575'000 beim offengelegten Bachabschnitt, 500'000 beim noch verdeckten Bach hinter dem Eniwa-Gebäude. 395'000 Franken kosten die Gestaltungsmassnahmen.