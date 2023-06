Aarau Sie bekämpfen Drachen und befreien Königreiche: Die «Books & Dragons»-Helden treffen sich in der Stadtbibliothek Einen Tag lang aus dem Alltag ausbrechen und ab in eine Welt voller Zauberei, heroischen Abenteuern und magischen Fantasiewesen eintauchen? Das gibt es nun in der Stadtbibliothek in Aarau. Die AZ nahm einen Augenschein.

Drei- bis viermal pro Jahr gibt es in der Aarauer Stadtbibliothek unter dem Namen «Books & Dragons» einen Spieletag. Bild: Florian Wicki

Bereits am frühen Morgen hat sich eine lange Schlange vor der Stadtbibliothek Aarau gebildet. Und das, obwohl Sonntag ist und die Bibliothek eigentlich geschlossen wäre.

Heute findet dort ein spezieller Anlass statt, der «Books & Dragons» heisst – eine Mischung aus dem Namen des weltbekannten Rollenspiels «Dungeons & Dragons» und dem Veranstaltungsort. Das Spiel wurde 1974 vom US-amerikanischen Spieleautor Gary Gygax (seine Eltern wanderten aus der Schweiz in die USA aus) und Dave Arneson entwickelt und erlebte in den letzten Jahren eine regelrechte Hochkonjunktur.

Das zeigt sich in der Pop-Kultur: Wer Fernsehserien wie «Stranger Things», «Community» oder «The Big Bang Theory» geschaut hat, ist um «Dungeons & Dragons» nicht herumgekommen. Dieses Frühjahr kam ausserdem ein Film («Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben») in die Kinos und hat bis Mitte Mai über 200 Millionen Franken eingespielt.

«Dungeons & Dragons» ist ein, wenn nicht das klassische Pen-&-Paper-Spiel. Das heisst, grundsätzlich benötigt man dafür nicht mehr als Stift und Papier. In der Regel setzt sich eine Gruppe aus vier oder fünf Spielerinnen und Spielern und einem Dungeon Master (Spielleiterin, Spielleiter) zusammen; diese Person übernimmt die erzählende Rolle, führt durch die Geschichte und spielt mit Würfeln auch Schicksal oder Zufall.

So entsteht durch kollaboratives Erzählen eine Geschichte, ein Abenteuer. Ob die Gruppe zusammen einen Drachen bekämpfen, ein Königreich befreien oder verschiedene Rätsel lösen muss; die einzigen Grenzen werden durch die Fantasie gesetzt.

Hinter dem Anlass steht der Verein Swiss RPG. Bild: Florian Wicki

Den Anlass in der Stadtbibliothek gibt es seit einem Jahr, er wird vom schweizweit tätigen Verein Swiss RPG durchgeführt. Swiss RPG wurde 2018 in Zürich gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, eine Spiele-Community ins Leben zu rufen. Dies aus dem einfachen Grund, dass es deutlich mehr Spielerinnen und Spieler als Spielleiterinnen und Spielleiter gibt.

Der für den Anlass verantwortliche Vereinsvorstand, Marco Sanchez, erklärt, wie man nach Aarau kam: «Die Stadtbibliothek hatte schon länger im Sinn, das Haus am Sonntag zu beleben. Eine temporäre Mitarbeiterin hat uns dann kontaktiert, so entstand diese Zusammenarbeit.» Als er sich das Haus ansah, habe er sich direkt verliebt: «Ein historisches Gebäude, mitten in der Stadt, und wir dürfen alle Geschosse vom Keller bis unters Dach benutzen, was will man mehr?»

Marco Sanchez ist im Vorstand von Swiss RPG und für den Anlass in Aarau verantwortlich. Bild: Florian Wicki

«Books & Dragons» erfreut sich denn auch von Beginn an grosser Beliebtheit. Sanchez: «Normalerweise haben wir Platz für 30 bis 40 Personen, sechs bis acht Tische mit jeweils fünf Spielerinnen und Spielern.» Normalerweise: «Wir hatten auch schon 60 Leute hier, aber wir sind von der Anzahl Spielleiter abhängig, da es pro Tisch einen braucht.» Der Anlass findet drei- bis viermal pro Jahr statt und ist in der Regel schon Wochen vorher ausgebucht. Es gibt auch eine Warteliste, da es ab und zu vorkommt, dass kurzfristig wieder ein Platz frei wird, wenn sich jemand abmeldet.

An diesem Sonntag sind Personen aus der ganzen Deutschschweiz in Aarau. Laut Sanchez hängt das auch der guten Lage zusammen: «Aarau liegt ideal zwischen Zürich, Basel, und Bern – so haben wir ein riesiges Einzugsgebiet».

Der Anlass ist auch ein Pilotprojekt, in diesem Jahr kam eine Ausgabe in Buchs SG dazu, ebenfalls in einer Bibliothek. Das Prinzip ist dasselbe: Man meldet sich an, und nach der Ankunft kann man sich entscheiden, welches Spiel man spielen möchte.

Gespielt werden verschiedene Pen-&-Paper-Rollenspiele. Bild: Florian Wicki

Denn gespielt wird nicht nur «Dungeons & Dragons», aus dem Spieleklassiker haben sich verschiedene Varianten, Derivate und Nachfahren entwickelt, dazu gibt es Alternativen. Unterschiedlich sind vor allem die Spielmechaniken, aber auch die Inhalte; während sich «Dungeons & Dragons», wie der Name impliziert, im Fantasy-Bereich bewegt, gibt es auch realistischere Systeme, die in der heutigen Zeit oder in der nahen oder fernen Zukunft spielen können.

Die Veranstaltung findet grossen Anklang. Bild: Florian Wicki

Der nächste Anlass in Aarau findet am 25. Juni statt. Gespielt wird in Deutsch und Englisch, Vorkenntnisse braucht es keine. Der Unkostenbeitrag beträgt 5 Franken pro Person, anmelden kann man sich auf der Website der Stadtbibliothek.