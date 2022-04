Aarau Senior verwechselt Gas- und Bremspedal – er kracht in Schaufenster einer Weinhandlung In Aarau hat ein 71-jähriger Mann am Mittwochmittag die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren. Dabei entstand vor allem grosser Sachschaden.

Das Auto erlitt grossen Schaden. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz nach dem Mittag in Aarau, wie die Aargauer Kantonspolizei schreibt. Dabei dürfte ein 71-jähriger Autofahrer gemäss ersten Erkenntnissen in der Oberen Vorstadt, das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt haben.

Das Schaufenster der Weinhandlung wurde ebenfalls beschädigt. Kapo AG

Infolgedessen verlor dieser die Herrschaft über sein Auto und prallte gegen ein Schaufenster einer Weinhandlung. Der Lenker blieb unverletzt. Am Auto und dem Schaufenster entstand grosser Sachschaden.

