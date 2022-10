Aarau Seit 200 Jahren gilt: Ist Markt am Graben, kommen sie alle Im September 1822 beschloss der Aarauer Stadtrat, den Markt aus der Altstadt auf den eben zugeschütteten Graben zu verlegen. Das wird nächste Woche gefeiert – nicht nur mit einem Zurückblicken, sondern auch mit einem Blick in die Zukunft.

Markt am Graben Aarau, undatiert. Stadtmuseum Aarau

Es gab Zeiten, da hiess die Aarauer Rathausgasse Marktgasse. Und das nicht ohne Grund. Zum Oberturm hin reihten sich die Händler in der Gasse, Woche für Woche, gut geschützt durch die Stadtmauern. Verkaufen durfte jeder alles, mit Ausnahme von Salz, Pulver, Stempelpapier, Arzneien, Gift und geistigen Getränken; das war nur berechtigten Personen gestattet.

Während am Wochenmarkt Waren des täglichen Bedarfs angeboten wurden, waren die sieben Jahrmärkte die ganz grossen gesellschaftlichen Ereignisse. Hier boten die Händler auch Badewannen, Hüte, Mercerie, Regenschirme, Körbe, Nägel, Seile oder Sättel feil. Für diese Waren reisten die Menschen von weither an, denn das Marktrecht hatten die Berner Herren längst nicht allen Orten erteilt.

Doch an diesen Märkten wurde nicht nur gekauft, da wurde (heimlich) getanzt, gebechert, getratscht. Ein Ereignis, nicht nur für die Besuchenden, sondern auch für die Stadt, in deren Kasse lustig die Marktgebühren klimperten.

Kein Wunder, reichte irgendwann der Platz in der Marktgasse nicht mehr aus. Also beschloss der Stadtrat am 2. September 1822, die Jahrmärkte auf dem Graben durchführen zu lassen, den man zwei Jahre zuvor hatte zuschütten lassen.

Die Faszination Markt ist ungebrochen

Heute, 200 Jahre später, ist der Markt vom Aarauer Graben nicht wegzudenken, auch heute zählt insbesondere der Wochenmarkt zu den ganz grossen gesellschaftlichen Ereignissen. «Der Gemüsemarkt ist für die Aarauerinnen und Aarauer der Treffpunkt schlechthin, er ist viel mehr als nur ein Markt», sagt Agnes Henz stellvertretend für das Projektteam von Aarau Standortförderung mit Romana Waller, Flavia Barbato und Corinne Gubler.

Das Projektteam hinter dem Markt-Jubiläum (v.l.): Romana Waller, Flavia Barbato, Corinne Gubler und Agnes Henz. Katja Schlegel

Wenn das nicht Grund genug ist, das Aarauer Marktwesen zu feiern: 200 Jahre Markt am Graben, ein Zurückblicken, aber auch ein Blick in die Zukunft. Denn das Bedürfnis nach Märkten ist nicht nur ungebrochen, es wächst: Der MAG, der Rüeblimärt, der Weihnachtsmarkt; allesamt junge Märkte mit grosser Anziehungskraft.

Gefeiert wird mit Traditionellem und Neuem

Gefeiert wird kommende Woche, und zwar doppelt: am Mittwoch mit dem Warenmarkt und am Samstag mit dem Gemüsemarkt. Zum regulären Marktbetrieb gibt es auf dem Schlossplatz verschiedenste Attraktionen hiesiger Geschäfte (Mi 9 bis 20 Uhr, Sa 7 bis 14 Uhr): Die Bäckerei Jaisli frittiert Berliner, es gibt Gewürze von Chalira und Kinderkleider aus der Frauenwerkstatt Biberstein, dazu zeigt ein Drechsler sein Handwerk (nur am Mittwoch). «Wir haben ausserdem mit Lessful und Piccolino zwei lokale Onlinehändler vor Ort», sagt Henz.

Ebenfalls mit Drinks und Aktivitäten vor Ort ist die Agentur Stadtchend, die den Aarauer Weihnachtsmarkt organisiert, sowie das OscarOne, das Flammkuchen serviert. Maya Hauri stellt zudem beim Starbucks ein altes Karussell auf.

Am Samstag zusätzlich dabei ist die Mühle Seengen, dazu kann man am Stand der Freizeitwerkstatt Aarau Schüsselchen töpfern. Ausserdem kocht der Verein Gemüsemarkt Aarau gemeinsam mit dem Aarauer Kochatelier Cookuk Gemüsesuppe. Worauf sich Henz am meisten freut: Eine Hairstylistin, auf deren Stuhl sich die Marktbesucher spontan einen neuen Haarschnitt verpassen lassen können. Ganz so wie vor 200 Jahren, als sich die Männer auf dem Markt beim Barbier die Bärte stutzen liessen.