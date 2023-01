Aarau «Second Fish» taucht wieder auf – diesmal in den Räumen der AKB Am Samstag eröffnen Jana von Wyl und Kelly Reck ihren Secondhand-Shop ein zweites Mal, diesmal in den Räumen der Aargauischen Kantonalbank. Die prominente Lage sei ein wichtiges Zeichen, sagen die beiden.

Jana von Wyl (links) und Kelly Reck eröffnen ihren Secondhand-Shop «Second Fish» nach 2021 nun zum zweiten Mal, diesmal im AKB Lab an der Bahnhofstrasse Aarau. Katja Schlegel

Am Samstag öffnet an bester Lage ein Secondhand-Shop zum zweiten Mal seine Türen, diesmal an der Bahnhofstrasse, beim Hauptsitz der Aargauischen Kantonalbank: «Second Fish». Unter dem Titel «AKB Lab» fördert die Bank innovative Unternehmen, die sich in den AKB-Räumen für kurze Zeit der Öffentlichkeit präsentieren können.

Kelly Reck und Jana von Wyl, die Köpfe hinter dem Laden, hatten «Second Fish» im Frühling 2021 im coronabedingt geschlossenen «Boiler Club» eingerichtet, damals für zwei Monate. «Die Rückmeldungen waren extrem positiv», sagt Reck. «Das Bedürfnis nach solchen Angeboten in Aarau ist riesig.»

«Eine solche Gelegenheit muss man packen»

Als dann die AKB dank der Vermittlung durch Aarau Standortförderung mit der Idee auf sie zukam, mit «Second Fish» für ein paar Monate an die Bahnhofstrasse zu ziehen, hätten sie nicht lange gezögert. «Eine solche Gelegenheit muss man packen», sagt Reck. Ein Secondhand-Shop an solch prominenter Lage sei ein wichtiges Zeichen: «Es hilft, Secondhand-Mode salonfähig zu machen. Und einem breiten Publikum aufzuzeigen, wie viel Kleider gekauft und schliesslich ungenutzt herumliegen», sagt von Wyl. Wie gross diese Mengen sind, erstaunt die beiden immer wieder. «Wenn man sich das vor Augen hält, ist es schon erschreckend.»

Verkauft werden im «Second Fish» nicht nur Kleider, sondern auch Schuhe, Taschen und Accessoires. Dazu verkaufen Reck und von Wyl feministische Literatur aus der Bücherbrocki sowie Einrichtungsgegenstände und Möbel aus der Kramer-Brocki und Secondhand-Platten vom Dezibelle.

Weiter wurden Abschminkpads aus Recyclingmaterial, genäht von Nina Blatter, ins Angebot aufgenommen und dank einer Kollaboration mit dem Start-up Aporz konnten Möbel aus recyceltem Plastik gebaut werden. Lauter Unternehmen, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben, die Ausrangiertem ein zweites Leben bieten. Reck: «Wir hoffen, dass wir so dazu beitragen können, die Secondhand-Kultur in Aarau zu fördern.»