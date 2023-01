Aarau Schwierigkeiten bei der Integration in der Schweiz? «L.I.S.A.» schafft neu Abhilfe Eine Gruppe junger, meist der Liebe wegen aus dem Ausland zugezogener Damen in Aarau hat das Netzwerk L.I.S.A. gegründet, die «Language and Integration Society Aarau». Diese Woche wurde es der Öffentlichkeit vorgestellt – im Beisein des Stadtpräsidenten.

Eröffnungsvorstellung vom Projekt L.I.S.A. (von links): Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker, Najha Zubler (Chief Operating Officer), Jessica Gutiérrez (Präsidentin), Stadträtin Angelica Cavegn-Leitner, Walter Keller, Rupert Studer (Leiter Pflegeheime). Bild: Daniel Vizentini

Liebe kennt keine Grenzen, das zeigt das Leben immer wieder. Wer sich aber dafür entscheidet, der Partnerin oder dem Partner ins Ausland zu folgen, braucht Mut, Offenheit und vor allem auch Durchhaltewille. Dem Liebsten in dessen Heimatland nachzufolgen ist schnell einmal organisiert. Sich im neuen Land aber ein eigenes, vom Partner unabhängiges Umfeld aufbauen, sich zugehörig und vielleicht auch einmal heimisch zu fühlen, das ist weit schwieriger und kann dauern.

Mehrere aus dem Ausland in die Region Aarau zugezogene Frauen haben sich nun zusammengetan und das Netzwerk L.I.S.A. gegründet, um einander bei dabei zu unterstützen. Die Abkürzung steht für «Language and Integration Society Aarau», also eine Aarauer Sprachs- und Integrationsgesellschaft. Die Eröffnungsvorstellung fand diese Woche im Pflegeheim Herosé statt – dort, wo sie sich künftig regelmässig treffen werden.

Möglich gemacht wurde dies laut Projektunterstützer Walter Keller vom Stadtpräsidenten höchstpersönlich: Bei einer Suche nach geeigneten Räumen hat Walter Keller, ehemaliger Einwohnerrat (SVP) und Präsident der Kaufmännischen Gesellschaft Aarau, bei der Stadt angefragt.

Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker wiederum fand über die Abteilung Alter und dessen Leiter Rupert Studer die Lösung, Räume im Pflegeheim zu nutzen. Einmal wöchentlich, von 19 bis 21 Uhr, wird den Expats der sogenannte Turnraum vom «Herosé» zur Verfügung stehen.

Aarau gewinne dank L.I.S.A. ein weiteres Element, das die Integration erleichtern könne, sagte Hanspeter Hilfiker bei seiner kurzen Ansprache. In dem Zusammenhang erwähnte die ebenfalls anwesende Stadträtin Angelica Cavegn-Leitner auch die in Aarau beherbergte regionale Integrationsfachstelle.

Projektförderer Walter Keller (am Mikrofon) stellt das Projekt L.I.S.A. mit den beiden Leiterinnen Najha Zubler und Jessica Gutiérrez. Bild: Daniel Vizentini

Sprachkurse nicht nur für Expats, sondern auch für Einheimische

Rund 20 Frauen sind derzeit mit dabei. Präsidentin Jessica Gutiérrez, ursprünglich aus Bolivien und heute Wirtschaftsstudentin an der Uni Bern, führte im «Herosé» die verschiedene Hürden vor Augen, die aus den Ausland zugezogene Menschen zu überwinden haben. Allen voran die Sprache, denn in der Deutschschweiz kommt immer erschwerend hinzu, dass man nicht nur Deutsch lernen muss, sondern eben auch Dialekt.

Auch das Kennenlernen und Vernetzen mit Einheimischen sei nicht einfach. L.I.S.A. soll da Abhilfe schaffen, so wie auch beim Informationsaustausch für den korrekten Umgang mit Ämtern, Behörden oder Krankenkassen, erklärte anschliessend Leiterin Najha Zubler, Ehefrau von Einwohnerrat Stefan Zubler (FDP), ursprünglich aus Brasilien.

Doch die Damen von L.I.S.A. wollen nicht nur Dinge lernen, sondern auch ihre Kenntnisse weitergeben: Nebst Deutschkursen sollen im Gegenzug auch Sprachkurse für Schweizerinnen und Schweizer stattfinden, etwa in Englisch, Spanisch oder Portugiesisch. Ziel des Netzwerks wäre eine Art Gemeinschaftszentrum, wo man auch gemeinsam Ausflüge und weitere Aktivitäten unternimmt und die sozialen Kontakte fördert.