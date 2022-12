Aarau Schweizer bestellt Spielzeug-Sturmgewehr im Internet und wird verurteilt, weil er keinen Waffenschein hat Weil die Waffe, die ein rund 50-Jähriger Schweizer im Internet bestellt hatte, täuschend echt aussah, kam er vor Gericht. Und wurde auch verurteilt ‒ allerdings fiel die Strafe milder aus als gefordert.

Dieses Gewehr brockt einem rund 50-jährigen Schweizer eine Gerichtsverhandlung sowie eine Busse ein. Screenshot Denix-Katalog

«Geniessen Sie die legendäre Nachbildung des Sturmgewehrs M16A1!», wirbt der spanische Hersteller von Imitationswaffen, Denix, in seinem Internetkatalog. Für die Nachbildung eines M16-Sturmgewehrs aus Metall und Kunststoff mit funktionierendem Mechanismus und herausnehmbarem Magazin empfiehlt der Hersteller einen Preis von rund 270 Euro.

Thomas (Name geändert) hat sich die Spielzeug-Waffe nicht direkt beim Hersteller, sondern auf der Website eines deutschen Waffen-Versandladens bestellt. Für rund 120 Euro, inklusive 19 Prozent deutsche Mehrwertsteuer, zuzüglich etwa 17 Euro Versandkosten.

Bezahlen wird er dafür aber um einiges mehr, wie es sich zeigen wird. Denn eines hat Thomas nicht bedacht: Seit 2009 laufen Imitationen unter das Waffengesetz, wenn sie einem echten Modell täuschend ähnlich sehen. Und das tut die M16-Imitation von Denix; sie sieht dem amerikanischen Original, welches eigentlich M16A1 heisst und seit dem Vietnamkrieg als Standardwaffe der amerikanischen Streitkräfte fungiert, zum Verwechseln ähnlich.

So wird die Imitation des Sturmgewehrs M16A1 im Onlineshop beworben. Denix

Täuschend echte Waffe reicht als Bedrohung

Somit hätte Thomas einen Waffenerwerbsschein und einen Waffeneinfuhrschein benötigt. Auch wenn die Imitation nie auch nur einen Schuss abfeuern wird. Der Gedanke hinter dem Gesetz: Auch ohne, dass ein Schuss abgegeben werden kann, birgt die Imitation Gefahrenpotenzial. Dies, da die bedrohte Person wegen der grossen Ähnlichkeit der Waffe mit dem Original nicht davon ausgehen kann, dass es sich um ein unechtes Modell handelt.

Deshalb musste Thomas vor dem Bezirksgericht Aarau antraben. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau warf dem rund 50-jährigen Schweizer vor, als Privatperson vorsätzlich ohne Berechtigung eine Waffe in die Schweiz gebracht zu haben. Dafür forderte sie eine bedingte Geldstrafe von 900 Franken (30 Tagessätzen à 30 Franken) sowie eine Verbindungsbusse von 300 Franken.

Gegenstände aus dem Vietnamkrieg sammeln

Im Gerichtssaal wird neben Thomas auch die Waffe anwesend sein; die wurde nämlich am Zoll abgefangen und sichergestellt. In der Befragung durch die Richterin erklärt der rund 50-jährige Schweizer IV-Bezüger, sein Psychiater habe ihm geraten, ein neues Hobby zu suchen. Er habe sich deshalb entschieden, Gegenstände aus dem Vietnamkrieg zu sammeln, er habe bereits einen amerikanischen Stahlhelm aus dieser Zeit zu Hause. Zuhause, bei seiner Partnerin, die ebenfalls IV-Bezügerin ist.

Deshalb sei es doch naheliegend gewesen, sich auch eine Imitation des M16-Sturmgewehrs zu bestellen. Er habe sich schon erkundigt, ob er für den Erwerb der Waffe eine Bewilligung braucht. Weil er aber im Internet nichts gefunden habe, sei er davon ausgegangen, dass es dafür keine brauche.

Fahrlässig statt vorsätzlich und der Anklagegrundsatz

Sein Verteidiger versuchte im Plädoyer, den Vorsatz zu entkräften, den die Anklage gesehen hat. Thomas habe nicht gewusst, dass er eine Bewilligung brauche, und habe sich bemüht, Abklärungen zu treffen, auch wenn diese offensichtlich ungenügend waren.

Eigentlich müsse man seinen Mandanten ja sowieso freisprechen, schliesslich sei ja der sogenannte Anklagegrundsatz verletzt: dies, weil es in der Anklage heisse, Thomas habe wissentlich und willentlich gehandelt, dieser habe aber schlicht und ergreifend nicht gewusst, dass er etwas Verbotenes tue. Weiter seien sowohl die Tagessätze wie auch die Busse zu hoch, sein Klient lebe als IV-Bezüger schliesslich unter dem Existenzminimum.

Irrtum wäre einfach vermeidbar gewesen

Richterin Patricia Berger folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und sprach Thomas des Vergehens gegen das Waffengesetz schuldig. Sie verurteilte ihn aber nur zu 25 Tagessätzen à 10 Franken bedingt, also 250 Franken, und einer Busse von 50 Franken.

Sie sprach ihn schuldig, weil die Waffe einer echten schon sehr ähnlich sieht, so Berger: «Stellen Sie sich vor, ich laufe mit diesem Gewehr draussen herum.» Die Strafe fiel aber dennoch tiefer aus, weil Thomas erstens eben unter dem Existenzminimum lebt, und zweitens, weil ihm die Richterin glaubte, dass er nicht wusste, was er tut. Unwissenheit schütze aber nicht vor Strafe, er habe einfach nicht am richtigen Ort geschaut. Sein Irrtum wäre vermeidbar gewesen, so Berger, hätte er beispielsweise beim Bundesamt für Polizei gefragt oder beim nächsten Polizeiposten.

Thomas will sich nun ein neues Hobby suchen, fände zum Beispiel Pfeilbogen- oder Armbrustschiessen spannend. Er ist sich aber nicht sicher, wie dort die Rechtslage aussieht und ist fest entschlossen, das diesmal im Vorhinein abzuklären.