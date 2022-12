Aarau Schwänchen überfahren: Wird der Täter nun bestraft? Was passiert eigentlich, wenn man einen Schwan überfährt? Und wieso ist der eine erwachsene Schwan plötzlich verschwunden? Die AZ hat nachgefragt.

Auf dem Bad-Parkplatz wurden junge Schwäne überfahren. Nun wurden Plakate aufgehängt, um Autofahrer zu warnen. Nadja Rohner

Nur noch zwei der neun Aarauer Schwanenküken sind übrig. Mindestens zwei wurden letzte Woche auf dem Badi-Parkplatz überfahren (AZ berichtete). Das eine Unglück wurde offenbar sogar beobachtet. Wird der oder die Fahrerin nun bestraft? Vielleicht. Aktuell weiss die Stadtpolizei Aarau (noch) nicht, um wen es sich handelt. Das sagt Daniel Ringier, Chef Abteilung Sicherheit, auf Anfrage. Liegt überhaupt ein strafbares Delikt vor?

Drei der ursprünglich neun Aarauer Schwanenküken. Nadja Rohner

«Ja, zumindest das Nichtmelden ist ein strafbares Delikt», sagt Ringier. «Die Gründe, welche zur Kollision selbst führten, müssen dann beurteilt werden, wenn der Sachverhalt definitiv geklärt ist. Eine Kollision mit einem Wildtier muss in jedem Fall immer durch den verantwortlichen Fahrzeuglenker oder die -lenkerin umgehend gemeldet werden.» In so einem Fall ermittelt die Stadtpolizei von Amtes wegen. Ringier: «Es benötigt dazu keine formelle Meldung einer Drittperson. Wenn der Verursacher oder die Verursacherin ermittelt werden kann, dann erfolgt eine formelle Anzeige an die zuständige Behörde.»

Mittlerweile hängen auf dem Badi-Parkplatz immerhin Plakate, die auf die Schwanenfamilie hinweisen und die Autofahrer zur Vorsicht mahnen – und vielleicht den letzten beiden Teenager-Küken das Überleben sichern.

Wohin ist der Elternschwan verschwunden?

Nicht nur sieben Jungschwäne, sondern sehr wahrscheinlich auch der Schwanenvater sind tot. Seit einigen Wochen schon wurde nämlich immer nur ein erwachsener Schwan mit den Jungen gesehen. Ob es der Vater oder die Mutter ist, kann Livio Rey, Biologe und Mitarbeiter der Vogelwarte Sempach, anhand eines Fotos nicht mit letzter Sicherheit sagen, aufgrund der geringen Grösse des Stirnhöckers gehe er von einem Weibchen aus. Es ist also sehr wahrscheinlich der männliche Schwan, der verschwunden ist. Weil die männlichen Höckerschwäne ihrem Revier meistens treu bleiben, so Rey weiter, sei es ziemlich unwahrscheinlich, dass er sich freiwillig von seiner Familie getrennt habe und irgendwann wieder zurückkomme. Sehr gut denkbar also, dass er tot ist.

Bedeutet das nun, dass die Aarauerinnen und Aarauer nächstes Jahr keine Schwanenküken zu bestaunen haben?

Laut Rey sind Höckerschwäne meist monogam, obschon es vorkommt, dass sich ein Männchen mit mehreren Weibchen paart und dass Partner wechseln. Weil aber der Höckerschwan in der Schweiz weit verbreitet ist, «sollte der verbliebene Vogel kein Problem haben, im nächsten Jahr einen neuen Partner zu finden», so Rey. Indes: Es sei denkbar, dass ein neues Paar auch ein neues Nest – an einem anderen Ort und nicht mehr am Philosophenweg – baue.