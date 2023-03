Aarau Schule findet Änderungen am Maienzugprogramm gut Neben einiger Kritik finden die geplanten Anpassungen am Maienzug ab diesem Jahr auch Befürworter. Allen voran die Kreisschule ist froh darüber. Der Geschäftsleiter erklärt, warum.

Dicht an dicht sassen die Kinder 2022 im Telli-Ring. Fabio Baranzini

«Der Stadtrat ist sich einig, dass die Kinder am Maienzug wieder mehr in den Fokus rücken sollen» – So hatte letzte Woche die Aarauer Stadträtin Silvia Dell’Aquila die vorgesehenen Änderungen am Maienzug begründet. Die Reaktionen darauf, das ist mittlerweile bekannt, sind sehr kontrovers. Vor allem gegen die Bankettverschiebung gibt es erheblichen Widerstand, aber auch die Verschiebung der Morgenfeier sorgt für Kritik.

Die Kreisschule Aarau-Buchs als Hauptbetroffene hingegen begrüsst die Verschiebung des Umzugstarts von 8.30 auf 9.30 Uhr, ebenso die Änderung der Route und das Leichtathletikstadion anstelle des Telli-Rings als Schauplatz für die Morgenfeier.

«Die Vertretungen der KSAB in der erweiterten Maienzugkommission haben darauf hingewiesen, dass am Maienzug 2022 nicht alle Schulklassen auf der Tribüne Platz gefunden haben», erklärt der Geschäftsleiter der Kreisschule, Lukas Schaffner. Konkret hätten einige Lehrpersonen mit ihren Klassen ausserhalb der Arena bleiben müssen, wo sie keinen Blick auf die Morgenfeier hatten. «Wir haben von Lehrpersonen und Eltern Rückmeldungen zu den engen Verhältnissen erhalten. Neben den Beanstandungen zu den fehlenden Plätzen auf der Tribüne wurde uns zugetragen, dass die Übergabe der Kinder an die Erziehungsberechtigten in den engen Verhältnissen und der damit verbundenen unübersichtlichen Menschenmasse eine Herausforderung sei.»

Da die Teilnahme für die Lehrer- und Schülerschaft des Kindergartens und der Primarschule obligatorisch ist, sei es der Kreisschule ein grosses Anliegen gewesen, sich für gute Rahmenbedingungen einzusetzen, so Schaffner weiter. Geklärt werden sollte im Hinblick auf den Maienzug 2023, «ob die Anzahl Plätze auf der Tribüne für die Schule begrenzt sind und die KSAB mit entsprechend weniger Klassen an der Morgenfeier teilnimmt, oder ob genug Platz für alle Kindergarten- und Schulkinder sichergestellt werden kann». Die Zahl der schulpflichtigen Kinder an der Kreisschule Aarau-Buchs habe in den letzten Jahren deutlich zugenommen.

Der Stadtrat und die Maienzugkommission hatten mitgeteilt, dass aufgrund der Platzverhältnisse eine Erweiterung der Tribünen im Telli-Ring nicht möglich sei, weshalb man aufs Leichtathletikstadion ausweiche. Der Schule ist das recht: «Die Verlegung der Morgenfeier ermöglicht, dass alle unsere Kindergarten- und Schulkinder sowie Maienzugbesucherinnen und -besucher an der Morgenfeier teilnehmen können», sagt Lukas Schaffner. «Wir sind dem Stadtrat und der Maienzugkommission sehr dankbar, dass sie unser Anliegen aufgenommen und wohlwollend in die Planung miteinbezogen haben, und blicken mit grosser Vorfreude auf den nächsten Maienzug.»