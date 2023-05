Aarau Schuldenbremse-Aktivisten sagen: «Künftige Generationen sollen keine Schulden von heute ausbaden müssen» Das Komitee Pro Schuldenbremse hat seine Abstimmungskampagne gestartet. Bei einem Treffen erklären sie, warum sie die Massnahme in Aarau für unabdingbar halten.

Das überparteiliche Abstimmungskomitee zur Aarauer Schuldenbremse traf sich in der Aeschbachhalle. Von links: Philippe Tschopp, Nicole Burger, Martina Suter, Lukas Häusermann und Benjamin Böhler. Bild: Daniel Vizentini

Aarau gilt nicht als verschuldete Gemeinde – ganz im Gegenteil: Seit Jahren weist die Stadt wiederholt Rechnungsüberschüsse aus, gerade das hohe Nettovermögen von weit über 100 Millionen Franken wird immer wieder als Argument genannt, um eine Steuerfusssenkung zu fordern. Trotz der guten Ausgangslage – oder gerade deshalb, wie es die Befürwortenden sagen – setzen sich Vertretende der bürgerlichen Parteien seit Jahren für die Verankerung einer sogenannten Schuldenbremse in der Gemeindeordnung ein.

An einem Treffen in der Aeschbachhalle zum offiziellen Start der Aktivitäten im Hinblick auf die Abstimmung vom 18. Juni erklärten sie nun, weshalb Aarau in ihren Augen eine Schuldenbremse braucht und warum es so wichtig sei, dass diese gesetzlich verankert werde.

Martina Suter, die die Initiative vor Jahren lanciert hatte, leitet jetzt den Abstimmungskampf. Die Notwendigkeit einer Verankerung in die Gemeindeordnung erklärt sie damit, dass dadurch das Volk an der Urne über eine Änderung entscheiden könne. Würde die Schuldenbremse nur als zusätzliches Reglement konzipiert, könnte sie der Einwohnerrat je nach Zusammensetzung wieder abändern und «neutralisieren», wie sie sagt.

Eine Verankerung in die Gemeindeordnung entspreche auch dem langfristigen Charakter der Schuldenbremse, daran erinnerte Philippe Tschopp, der beim Treffen die Jungfreisinnigen vertrat: «Ein zentraler Punkt ist Generationengerechtigkeit. Es gilt zu verhindern, dass die Schulden von heute von den kommenden Generationen ausgebadet werden müssen.»

Für die ehemalige Stadtratskandidatin Nicole Burger, für die SVP vor Ort, ist die Schuldenbremse «eines der wichtigsten finanzpolitischen Projekte, vielleicht der Geschichte der Stadt Aarau überhaupt». Dieses «Frühwarnsystem» würde Stabilität in den städtischen Finanzhaushalt bringen. Lukas Häusermann, «Mitte»-Einwohnerrat, sieht die Überschaubarkeit der künftigen Ausgaben samt klaren Regeln als stärkstes Argument für die neue Regelung.

Ähnlich argumentierte auch Benjamin Böhler im Namen der FDP: Die Schuldenbremse sei «ein gut durchdachter Mechanismus» mit «einer perfekten Lösung». Investitionen würden nicht blockiert: Bei jeder Abstimmung, etwa für den Bau eines neuen Oberstufenschulgebäudes, könne das Volk die Ausgaben bewilligen und die Vorgaben der Schuldenbremse für dieses Projekt ausfallen lassen.

Podium mit alt Bundesrat am 30. Mai geplant

Nach einem Anlass im Brügglifeld am 1. Mai plant das Komitee für den 30. Mai einen grösseren Anlass: In Zusammenarbeit mit der Neuen Helvetischen Gesellschaft werden die Erfahrungen der letzten 20 Jahre mit der Schuldenbremse auf Bundesebene vorgestellt. In der Aula der Alten Kantonsschule Aarau, mit Referaten von alt Bundesrat Kaspar Villiger, Regierungsrat Markus Dieth und Professor Christoph Schaltegger von der Uni Luzern. Darauf folgt ein Podiumsgespräch auch mit Gegnern der Schuldenbremse.