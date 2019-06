«Der AARAU-Schriftzug ist ein magischer Anziehungspunkt und ein beliebtes Fotosujet», schreibt aarau info (Präsident Daniel Lüscher) in einer Medienmitteilung. Bei einem Instagram-Wettbewerb werden die ETF-Besucher eingeladen, sich in möglichst origineller Pose mit den Buchstaben fotografieren zu lassen.

Wer hat den Hingucker erfunden? «Hinter der Idee steht Aarau Standortmarketing/aarau info», schreibt aarau info. Konkret soll es aarau info-Chefin Danièle Turkier gewesen sein. Diese verrät der AZ, was mit den von der Schöftler Zimmerei Brunner gefertigten Buchstaben nach dem Turnfest passieren soll: «Sie sollen künftig jeweils eine Saison lang an einem öffentlichen Ort in Aarau stehen.» In den Wintermonaten werden die Buchstaben dann beim Werkhof eingelagert, damit sie keine Witterungsschäden bekommen. Schon im Juli werden die Buchstaben am ersten Ort aufgestellt, wo sie bis ungefähr November bleiben. Wo das sein wird, verrät Turkier noch nicht: «Die Aarauerinnen und Aarauer dürfen noch etwas rätseln», sagt sie lachend. Gerne könne man aarau info auch Vorschläge für den Standort im nächsten Jahr machen.

Am Samstag und Sonntag ist das aarau-info-Tourismusbüro in der Altstadt von 9 bis 17 Uhr geöffnet. An den beiden ETF-Infostellen Bahnhof und Schachen sind zudem Stadtführer und Stadtführerinnen zugegen, die über Aarauer Sehenswürdigkeiten und Angebote von Aarau und der Region informieren. Gäste haben ausserdem die Möglichkeit Aarau auf einer Kurzführung zu entdecken. Diese finden am 21. und 22. Juni jeweils um 15 Uhr statt. Besammlung ist bei aarau info. Anmeldung: Tel. 062 834 10 34, mail@aarauinfo.ch oder eventfrog.ch.

