Aarau Trotz viel Widerstand: Schon anderthalb Wochen vor dem Maienzug ist das Bankett komplett ausverkauft Wer ans Maienzug-Bankett will und noch keine Tickets hat, guckt nun in die Röhre: Es sind schon alle weg. Das hat es erst einmal gegeben.

Wie schon das Bankett 2022 ist auch das für 2023 bereits früh ausverkauft. Fabio Baranzini

Viel wurde geschnödet über das Maienzug-Bankett im Schachen. Doch offenbar tut der Wechsel des Austragungsorts der Beliebtheit keinen Abbruch. Oder aber man will erst recht dabei sein, damit man hinterher mitreden kann. Auf jeden Fall verkündet die Stadt schon am 27. Juni, also anderthalb Wochen vor dem Maienzug: Das Bankett ist ausverkauft. Alle 3800 Karten sind weg. Der Vorverkauf war erst am 19. Juni gestartet.

Rüeblisalat am Bankett 2022. Fabio Baranzini

Zur Verfügung standen für den Austragungsort Schachen gleich viele Bankettkarten wie jeweils auf der Schanz. Plätze hätte es zwar etwas mehr, etwa 4100, aber weil die Menschen oft in Gruppen sitzen und nicht immer dicht an dicht, verkauft die Stadt jeweils nicht ganz alle Plätze.

Seit letztem Jahr sind die Karten auch digital buchbar. Und bereits da war das Bankett - zum ersten Mal - schon vor dem Maienzug ausverkauft. Allerdings erst in der eigentlichen Maienzugwoche. Also deutlich später als nun 2023. Vizestadtschreiber Stefan Berner spekuliert, die Leute hätten vielleicht letztes Jahr gemerkt, dass der Anlass tatsächlich ausverkauft sein kann, und seien deshalb dieses Jahr extra früh dran. Genau wisse man das aber nicht.

Auf jene, die eine Bankettkarte ergattert haben, wartet auch dieses Jahr wieder das Pouletgeschnetzelte mit Senfsauce. Katja Schlegel

Auf jeden Fall gibt es nun keine offizielle Möglichkeit mehr, an Bankettkarten zu kommen. Es wird auch keine Tageskasse geben. Dasselbe gilt, wenn das Bankett wegen Schlechtwetter in der Sporthalle Schachen stattfindet. Zu Essen gibt es Rüeblisalat, dann Pouletgeschnetzeltes mit Härdöpfelstock und Zucchettigemüse oder Gemüsestrudel; zum Dessert Zitronencake.

Bei Schönwetter stehen die Festbankgarnituren des Banketts auf dem frisch sanierten Maienzugplatz sowie auf der danebenliegenden Wiese, die dafür mit Holz eingedeckt wird. Das Familienbankett wird sich neben dem Spielplatz beim Schulhaus Schachen befinden.

Als Alternative zum Bankett steht gleich nebenan die Streetfood-Meile beim Viehmarkt zur Verfügung. Da werden ebenfalls Festbänke aufgestellt.

Das komplette Maienzugprogramm finden Sie hier.